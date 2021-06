Fabrizio Gifuni è Aldo Moro in "Esterno notte" di Bellocchio

ROMA - Svelata la prima foto ufficiale di Esterno notte di Marco Bellocchio. Le riprese sono in corso a Roma. Esterno notte è una serie RAI prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film in coproduzione con Arte France, in collaborazione con Rai Fiction. Nel cast Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro. Accanto a lui, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra. Esterno notte è scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino. Il distributore internazionale è Fremantle. . tvi/mgg/com 04-Giu-21 21:01