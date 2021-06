Scatta a razzo al semaforo verde e impenna la moto, multato

GENOVA - Scatta a razzo al verde, impenna la moto e procede con la ruota anteriore sollevata a folle velocità. Peccato che con lui al semaforo in via Multedo a Genova ci fosse una pattuglia della polizia locale in servizio in borghese, a bordo di un motociclo senza livree, che vista la scena si è lanciata all’inseguimento dello spericolato motociclista, riuscendo a raggiungerlo a causa del traffico solo al successivo semaforo rosso all’altezza di viale Villa Gavotti. Gli agenti si sono qualificati e lo hanno fermato, contestandogli una serie di infrazioni che vanno dalla guida a velocità pericolosa, al sollevamento della ruota anteriore e che comportano, oltre alle sanzioni pecuniarie, la detrazione di 5 punti e 60 giorni di fermo della potente moto giapponese su cui si è 'esibito'. (ANSA)