Al via collaborazione tra Federazione Alzheimer e Federfarma

ROMA - Prende il via il progetto "Farmacie Amiche delle Persone con Demenza" nato dalla collaborazione tra Federazione Alzheimer Italia e Federfarma con l'obiettivo di fornire alle farmacie consigli utili e indicazioni pratiche per diventare "Amiche delle Persone con Demenza". L'iniziativa si lega al piu' ampio progetto "Comunita' Amiche delle Persone con Demenza" che Federazione Alzheimer promuove dal 2016 per combattere i pregiudizi e le discriminazioni che fanno della demenza una delle sindromi piu' temute e incomprese dei nostri tempi, al fine di rendere le citta' a misura di chi e' colpito da decadimento cognitivo. Un obiettivo, quello di lottare contro lo stigma per migliorare la vita dei malati e dei loro familiari, indicato come prioritario anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' nel suo Piano Globale sulla Demenza. Attraverso l'area riservata del sito federfarma.it, i farmacisti potranno consultare il vademecum "Farmacia Amica della Demenza", che contiene informazioni e dati relativi alla patologia: i numeri, i sintomi, il decorso e le possibili terapie in uso. Sono inoltre indicati i comportamenti corretti per rapportarsi a una persona con demenza quando entra in farmacia: tra gli altri, guardarla negli occhi, mantenere un tono di voce basso e pacato, essere pazienti e non mettere fretta se non capisce. I farmacisti potranno trovare anche una serie di consigli pratici su come allestire la propria farmacia: indicazioni chiare sugli scaffali, un'illuminazione che aiuti a individuare con facilita' la segnaletica del negozio e, laddove possibile, uno spazio adatto dove la persona possa accomodarsi in tranquillita' e sicurezza in caso avverta un momento di spaesamento. Sono inoltre disponibili anche alcune schede di approfondimento sulla Federazione Alzheimer Italia, i diritti delle persone con demenza, i possibili sintomi premonitori e l'importanza della prevenzione. "Le Comunita' Amiche delle Persone con Demenza sono luoghi dove ascolto e inclusione sono all'ordine di ogni giorno. Noi della Federazione Alzheimer Italia ci impegniamo perche' sempre piu' persone conoscano la demenza per cancellare lo stigma che colpisce i malati e i loro familiari. In questa ottica si inserisce la collaborazione con Federfarma: grazie alla presenza capillare sul territorio e al ruolo di consiglio che i farmacisti svolgono quotidianamente. Le farmacie, infatti, possono essere un importante punto di riferimento per le persone con demenza. Il vademecum e' il primo passo, ma sono gia' molte le idee che realizzeremo con Federfarma: a partire da una serie di video-pillole formative per i farmacisti e un coinvolgimento sempre piu' stretto con le farmacie che si trovano nelle 30 comunita'", afferma Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. "Federfarma ha accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione della Federazione Alzheimer Italia. Le farmacie sono, grazie alla loro capillarita' sul territorio, fondamentali presidi sanitari di riferimento per tutti i cittadini, in particolare i piu' fragili. La porta della farmacia e' sempre aperta e il farmacista e' il professionista sanitario piu' vicino, colui al quale rivolgersi in qualsiasi momento anche solo per un consiglio. La farmacia e' parte integrante del tessuto sociale della comunita' non solo nelle grandi citta', ma anche e soprattutto nei piccoli centri delle aree interne del paese. Il vademecum 'Farmacia Amica della Demenza' e' sicuramente un utile strumento formativo per rendere il farmacista ancor piu' preparato nei confronti delle persone affette da forme di Demenza e rendere le nostre farmacie ancor piu' accoglienti e adeguate alle specifiche esigenze di questi pazienti", spiega Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale. L'iniziativa Comunita' Amiche delle Persone con Demenza arriva in Italia grazie alla Federazione Alzheimer Italia con il progetto pilota nella cittadina lombarda di Abbiategrasso avviato sulla base di un protocollo messo a punto in Gran Bretagna dall'Alzheimer's Society, associazione di malati e familiari pioniera dell'organizzazione di Dementia Friendly Community in Europa. Le Comunita' Amiche delle Persone con Demenza sono citta', paesi o porzioni di territorio, in cui la popolazione, le istituzioni, le associazioni, le categorie professionali creano una rete di cittadini consapevoli che sappiano ascoltare e rapportarsi alla persona con demenza per farla sentire a proprio agio nella sua comunita'. . sat/com 07-Giu-21 11:30