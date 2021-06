Jeff Bezos turista spaziale il 20 luglio sulla New Shepard

ROMA - Ci sarà anche Jeff Bezos a bordo della navetta New Shepard, della sua società Blue Origin, in occasione del primo volo turistico nello spazio previsto per il 20 luglio prossimo: lo rende noto la Cnn in un tweet. Come è noto il viaggio durerà 11 minuti e la navetta porterà sei persone a 100 km dalla superficie terrestre. Il lancio avverrà dal Launch Site One, in Texas, 15 giorni dopo che Bezos avrà lasciato la carica di amministratore delegato di Amazon. La Blue Origin ha messo all’asta uno dei sei posti sulla New Shepard (soprannominata 'RSS First Step Crew Capsule') e l'offerta attuale, secondo il sito della società, è di 2,8 milioni di dollari.