Calcio: Smalling e la moglie, abbiamo visto un Ufo

ROMA - «Abbiamo avvistato un Ufo in Giamaica». È la singolare avventura raccontata con una storia su Instagram dalla moglie di Smalling, in vacanza con il marito Chris, difensore della Roma. «Assicuro che non eravamo sotto l'effetto di funghi magici o altro. Ma io e Chris abbiamo visto un Ufo incredibile la scorsa notte - ha scritto Sam Smalling - Non è come avvistare per pochi secondi qualcosa di alto nel cielo che potrebbe essere un aereo! È volato giù davanti a noi e poi si è girato ed è tornato in alto nel cielo dove è rimasto per un’ora (forse più a lungo ma siamo dovuti andare via). Era troppo piccolo per essere ripreso quando è rimasto stazionario nel cielo, anche se Chris poteva vederlo ruotare con luci lampeggianti tutt'intorno. Sembrava enorme. Non sembrava uno dei classici Ufo. Era totalmente silenzioso». (ANSA)