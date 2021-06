MIMO, anteprime mondiali e novita' nel centro di Milano e a monza

Il MIMO, Milano Monza Motor Show 2021, si svolgera' dal 10 al 13 giugno, e sar. un vero e proprio inno alla mobilita', di oggi e di domani. Grazie alla tecnologia si svolgera' in completa sicurezza, con i modelli esposti su pedane corredate ognuna da un codice QR in grado di sostituire l'interazione tra pubblico e personale. Ogni codice QR, stampato in grande in modo da essere inquadrabile anche a distanza, rimandera' alla pagina specifica del modello con schede tecniche, immagini, video e link al sito ufficiale, al configuratore e ai test drive. E la tecnologia non solo aiutera' le persone in presenza, ma portera` le installazioni nelle case di tutti gli italiani grazie alle immagini e ai video caricati in tempo reale sul sito ufficiale www.milanomonza.com. Le installazioni di 63 brand saranno poste all'aperto nel centro di Milano in un'ideale passeggiata per il pubblico che, partendo da piazza Duomo, trovera` la prima delle 10 anteprime mondiali, sulla pedana n. 1, una premiere Bugatti, il cui nome verra' svelato all'inaugurazione del MIMO. A seguire, proseguendo attorno alla Cattedrale: la world premiere Bugatti Bolide, Bugatti Chiron Pur Sport, Bugatti Chiron Sport, Lamborghini Sian Coupe' e Lamborghini Huracan STO, Audi RS e-tron GT, l'anteprima mondiale Ducati con un modello che sara` reso noto nelle prossime ore, e la Cupra Formentor e-Hybrid. Continuando la passeggiata: l'anteprima Porsche Taycan Cross Turismo, Bentley Bentayga First Edition V8, l'anteprima McLaren Artura, la nuova Seat Leon e-Hybrid, Suzuki Across, le anteprime mondiali DR 6.0 e DR 5.0, la premiere EVO3, la world premiere Pambuffetti PJ-01, Renault Arkana, l'anteprima nazionale Hyundai Bayon, Land Rover Defender 90, Lexus UX300-e, Toyota Yaris cross, l'anteprima Peugeot 308 Plug-In Hybrid, Opel Mokka-e, la premiere Jeep Wrangler 4xe, Fiat 500e 3+1, DS9 E-Tense Ibrido Plug-in, Citroe¨n E-C4 100% Electric, Alfa Romeo Giulia GTAm, Maserati Levante Trofeo nell'esclusivo allestimento Fuoriserie, Ferrari Portofino M. La pedana n. 35 ospitera' un'altra importante anteprima mondiale, la Pagani Huayra R, e a seguire Pagani Huayra Roadster BC, Pagani Huayra Imola. Un'anteprima nazionale apre la serie di modelli esposti nel sagrato, tutte novita' assolute: Hyundai Ioniq 5. Seguono l'anteprima BMW iX, la premiere KIA EV6, Ford Mustang Mach-e, Nuova Mini Full Electric, Mazda MX-30, MG EHS Plug-In Hybrid, l'anteprima Skoda Enyaq SportLine iV. . tvi/com 08-Giu-21 19:23