Copasir, Adolfo Urso eletto presidente

ROMA - Con 7 voti a favore e una scheda bianca, Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia, è stato eletto presidente del Copasir. Alla votazione assenti i due componenti dimissionari della Lega Volpi e Arrigoni. "Congratulazioni e buon lavoro da me e da Fratelli d'Italia ad Adolfo Urso, neo presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. E il nostro ringraziamento al presidente uscente Raffaele Volpi per il lavoro svolto - afferma in una nota il presidente di FdI, Giorgia Meloni -. Gia' da vicepresidente del Copasir, il senatore Urso aveva dimostrato capacita' e competenza e siamo certi che sapra' ricoprire questo importante e delicato incarico allo stesso modo, sempre nell'interesse della Nazione e degli italiani". . fsc/red 09-Giu-21 15:09