Lazio ufficializza Maurizio Sarri nuovo tecnico

ROMA - Dopo gli indizi via Twitter che non lasciavano spazio a dubbi, la Lazio ha ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus prende il posto di Simone Inzaghi che nella prossima stagione guiderà l'Inter. . ari/gm/red 09-Giu-21 17:14