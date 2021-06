Cupra Born debutta in Italia al Mimo 2021

ROMA - Dopo l'anteprima mondiale online dello scorso maggio, Cupra Born, il primo modello completamente elettrico del marchio e' tra i modelli protagonisti del Mimo 2021, il Salone dell'Automobile meneghino. Cupra Born inaugura una nuova era per Cupra e arricchisce la gamma elettrificata del brand, posizionandosi accanto alle varianti ibride plug-in di Cupra Formentor, Cupra Leon e Cupra Leon Sportstourer, che sfruttano l'elettricita' per offrire prestazioni al massimo livello. Progettata e sviluppata a Barcellona, nella sede centrale di Martorell, Cupra Born sara' prodotta nello stabilimento di Zwickau (Germania), e sara' disponibile in Italia a partire dall'autunno di quest'anno. Cupra Born vanta una tecnologia di propulsione completamente elettrica all'avanguardia. Si puo' scegliere tra motori elettrici da 150 CV (110 kW) e da 204 CV (150 kW) che forniscono energia alle ruote posteriori. Se abbinati a una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni con una capacita' fino a 58 kWh, i propulsori garantiscono un'autonomia elevata di circa 420 km. E non finisce qui. Nella versione e-Boost, Cupra Born regala prestazioni ancora piu' elevate: la potenza massima tocca i 231 CV (170 kW), mentre la batteria con una capacita' fino a 77 kW assicura un'autonomia pari a circa 540 km, per un piacere di guida ancora maggiore. Il processo e i tempi di ricarica del nuovo modello meritano una menzione particolare: e' infatti sufficiente collegare il modello a una rete da 125 kW per appena 7 minuti per raggiungere una carica sufficiente per percorrere 100 km. Sempre nell'inconfondibile cornice di Piazza Duomo, Cupra sara' presente al Mimo con la prestazionale versione ibrida plug-in del SUV coupe', Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG. Con un motore a combustione 1.4 TSI da 110 kW (150 CV) e un efficiente propulsore elettrico da 85 kW (115 CV), Cupra Formentor VZ e-HYBRID e' in grado di sviluppare una potenza combinata di 180 kW (245 CV) e 400 Nm di coppia, con la possibilita' di percorrere fino a 55 km in modalita' totalmente elettrica oppure di combinare l'efficienza dell'elettrico con il motore a combustione a seconda della modalita' di guida e della tipologia di tracciato. Cio' consente a Cupra Formentor VZ e-HYBRID di mantenere valori di emissioni tra i 31 e i 35 g/km (ciclo combinato WLTP). . ads/com 09-Giu-21 19:32