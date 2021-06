Alfa Romeo festeggia i suoi 111 anni insieme agli appassionati

Giovedi' 24 giugno Alfa Romeo compie 111 anni: nello stesso giorno del 1910 nasceva infatti a Milano l'Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (A.L.F.A.), divenuta Alfa Romeo nel 1918 a seguito dell'acquisizione da parte dell'ingegnere e imprenditore campano Nicola Romeo. Alfa Romeo e' un brand che ha fortemente connotato la storia dell'auto e ha saputo raccogliere intorno a se' folte schiere di appassionati che ne seguono con costanza l'evoluzione: proprio per coinvolgere questi fan e dare loro modo di ritrovarsi e vivere la propria passione per la Casa del Biscione, Alfa Romeo organizzera' quattro giorni di eventi presso il Museo Storico di Arese che ospita i modelli piu' significativi del Marchio. La manifestazione iniziera' giovedi' 24 alle 10.00 con la tradizionale parata aperta a tutti i privati proprietari di un'Alfa Romeo, di qualsiasi modello e anzianita', che potranno sfilare con le proprie vetture sulla pista interna del complesso. Il tema della parata (e di tutte e quattro le giornate) sara' il tributo al rosso Alfa, il colore che ha sempre contraddistinto le vetture del Biscione fino a diventare parte integrante del DNA Alfa Romeo: i visitatori saranno infatti invitati a indossare qualcosa di rosso; rosse saranno anche le mascherine che verranno distribuite gratuitamente all'ingresso, per vivere in sicurezza queste giornate speciali. La giornata del 24, poi, sara' ricordata con particolare emozione dai primi acquirenti delle esclusive Giulia GTA e GTAm: verranno infatti consegnati i primi esemplari di queste straordinarie vetture prodotte in sole 500 unita' numerate. I fortunati possessori potranno cosi' muovere i primi passi della customer experience esclusiva a loro dedicata proprio nel giorno del compleanno di Alfa Romeo. Non e' immaginabile un modo migliore per festeggiare se non quello di accomodarsi al posto di guida di queste supercar equipaggiate con una versione potenziata del motore 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV, la cui potenza specifica di 187CV/litro e' best in class, che rappresenta la massima espressione della capacita' unica del Marchio di coniugare stile e sportivita'. All'evento prenderanno parte i Responsabili del Brand, del Design e dell'Engineering, che accompagneranno i clienti in questa esperienza esclusiva, illustrando loro dettagli e retroscena di un progetto unico. I clienti potranno poi, alle 12.00, scendere direttamente in pista con la loro vettura per una parata esclusiva e partecipare ad una visita tematica esclusiva del museo appositamente predisposta: un percorso riservato alla ricerca della leggerezza, fra le vetture del Museo e con i materiali del Centro Documentazione, per migliorare le prestazioni in gara e il piacere di guida in strada. Lo studio di nuovi materiali, l'esperienza nel mondo dell'aeronautica ma anche le versioni speciali "pronto corsa", dalla 8C 2300 Monza d'anteguerra fino alle leggendarie granturismo "alleggerite" degli anni Cinquanta e Sessanta: la Giulietta Sprint Veloce e la Giulia Sprint GTA, la cui "A" del nome significa proprio "Alleggerita". La storia continua con la 75 Turbo Evoluzione fino ai giorni nostri con le nuove Giulia GTA e GTAm. A seguire, alle 15.00, una parata riservata ai Club Alfa Romeo, invitati anche a partecipare alle 15.30 a un meeting dedicato alla presentazione del calendario di attivita' del Museo e alla condivisione di proposte di chi vive la passione per il Marchio in maniera speciale. Da sottolineare che ogni giorno si svolgeranno due parate (alle 10.00 e alle 17.00) e per partecipare e' indispensabile registrarsi all'indirizzo mail info@museoalfaromeo.com. E per chi ama i bolidi della Formula 1, al Museo sara' possibile vivere in diretta il percorso di avvicinamento al GP di Austria con le prove libere, le qualifiche e la gara trasmesse in diretta su maxischermo. Per tutto il periodo sara' in esposizione la showcar della monoposto Alfa Romeo Racing Orlen e venerdi' 25 ci sara' un momento esclusivo, a posti limitati, durante il quale gli ospiti potranno vivere, in collegamento con il circuito di Spielberg, l'emozione di un incontro con i piloti del team, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, scoprendo i segreti del paddock e del garage attraverso un virtual tour. Dall'attualita' al glorioso passato. Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 sono previste due conferenze di approfondimento sulla storia del Marchio: nella prima si parlera' dell'anniversario della prima vittoria A.L.F.A. (Modena, 1911, Concorso di Regolarita'), mentre nella seconda si approfondiranno le caratteristiche del Concept 4C, il prototipo della supercar progettato dal Centro Stile Alfa Romeo nel 2011. Al termine della conferenza, i proprietari di 4C sono invitati a sfilare con le loro auto sulla pista interna. Sempre in tema storico, e' visitabile la mostra "Cavalli marini", che esplora un capitolo affascinante e meno conosciuto della storia Alfa Romeo, l'impiego di motori del Biscione nella nautica: dalle corse ai trasporti, dai mezzi militari a quelli da pesca. Tutti i giorni dalle 10 alle 18 - orari di apertura del Museo - sara' inoltre possibile visitare il "dietro le quinte", prenotando una visita guidata alla Collezione, i due piani dei depositi in cui sono conservati auto, motori, trofei, chassis e altri materiali che normalmente non sono esposti al pubblico. Nel weekend ci sono anche attivita' per gruppi e famiglie: dal laboratorio creativo per ragazzi in programma sabato 26 alle 15, alla Caccia al tesoro domenica 27 giugno alle 16.30. Il programma completo e' consultabile sul sito museoalfaromeo.com a questo link e tutte le attivita' sono comprese nel biglietto di ingresso. E' necessario prenotarsi scrivendo a info@museoalfaromeo.com. . tvi/com 10-Giu-21 17:59