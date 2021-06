Mazda presenta la sua gamma al Milano Monza Motor Show

In occasione del Milano Monza Motor Show, che si terra' dal 10 al 13 giugno, Mazda sara' in scena nella capitale lombarda con la propria gamma ibrida ed elettrica che curiosi ed appassionati potranno testare nelle strade della citta'. Mazda sara' presente al MIMO con la MX-30 esposta in Piazza Duomo e con la gamma ibrida ed elettrica nell'area dedicata ai test drive davanti il Castello Sforzesco, all'interno del "Focus Auto elettriche ed ibride", per un approfondimento riservato al pubblico sulle nuove tecnologie. La Mazda2, la Mazda3 e la CX-30 esposte al MIMO 2021 insieme alla MX-30, potranno essere inoltre prenotate durante la manifestazione per una prova nella propria citta'. Infatti, grazie a un QR Code che rimandera' a una pagina dedicata all'interno della web app, i visitatori potranno trovare tutte le informazioni sul modello: descrizione e dati della vettura esposta, foto e video gallery, link al sito Mazda.it e al configuratore delle vetture per un approfondimento sugli allestimenti disponibili e gli optional e, quindi, al form per richiedere un preventivo e prenotare un test drive. Per questa occasione speciale, Mazda ha promosso un'interessante iniziativa legata ai giorni della manifestazione, duranti i quali i propri clienti, in tutta Italia, avranno la possibilita' di accedere al MIMO Bonus, disponibile su tutta la gamma Mazda. Il bonus consiste nel programma di servizi integrati "Mazda Best5" - che estende la copertura dai guasti imprevisti della vettura fino a 5 anni e 200.000 km - e nel pacchetto di manutenzione "ServicePlus Essence" che include i primi 5 tagliandi di manutenzione programmata. Si tratta di un'offerta dal valore aggiunto molto elevato, poiche' il pacchetto copre tutti i costi di manodopera e quelli dei materiali riferiti ai guasti coperti dal programma e alla manutenzione ordinaria per 5 anni mantenendo elevato il valore residuo della vettura nel tempo con un vantaggio cliente immediato, che arriva, nel caso di una Mazda CX-5, a circa 2.250 euro. La promozione MIMO Bonus sara' valida esclusivamente dall'8 al 14 giugno in caso di acquisto di una qualunque vettura Mazda tramite finanziamento Mazda Advantage e si aggiunge alle campagne promozionali in corso. . tvi/com 10-Giu-21 18:18