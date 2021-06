Orsato a Wembley, arbitra Inghilterra-Croazia

ROMA - Daniele Orsato designato per dirigere Inghilterra-Croazia, match valido per la prima giornata del girone D e in programma domenica 13 giugno a Londra. A Wembley, insieme all'arbitro della sezione di Schio, i guardalinee Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, con l'olandese Björn Kuipers come quarto ufficiale di gara. Alla Var l'italiano Massimiliano Irrati. Sempre domenica 13, alle 18 a Bucarest, per la prima giornata del girone D è in programma Austria-Macedonia che sarà diretta dallo svedese Andreas Ekberg. Con lui i connazionali Mehmet Culum e Stefan Hallberg come assistenti, il russo Sergei Karasev quarto uomo e il tedesco Bastian Dankert alla Var. Alle 21 ad Amsterdam l'altra gara del girone C tra Olanda e Ucraina che sarà diretta dal tedesco Felix Brych. I guardalinee saranno i connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, con il polacco Bartosz Frankowski come quarto ufficiale di gara. Alla Var il tedesco Marco Fritz. . ari/gm/red 11-Giu-21 15:39