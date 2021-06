Muore per trombosi a 12 giorni dalla vaccinazione con AstraZeneca

FLERO - Un 54enne di Flero, in provincia di Brescia, è morto a causa di una trombosi e, secondo quanto riporta l'edizione bresciana del Corriere della Sera, avrebbe ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca lo scorso 29 maggio. «Mio padre era sano. Perché sia finita così non riusciamo a spiegarcelo. Vogliamo chiarezza», ha detto la figlia di Gianluca Masserdotti. Sulla vicenda indaga la Procura, che ha aperto un’inchiesta. Dopo la morte di Camilla Canepa, la 18enne ligure deceduta nelle scorse ore, e subito dopo l'annuncio dello stop alla somministrazione di AstraZeneca agli under 60, si apre così un nuovo caso sul quale fare luce.