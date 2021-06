Cingolani "Nucleare escluso con due referendum, non si torna indietro"

ROMA - "Il nucleare è qualcosa che noi come cittadini italiani abbiamo escluso con due referendum. Non si torna indietro e non ci piove". Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, a 24Mattino su Radio 24. "Due mesi fa - ha evidenziato - ho fatto notare che mentre noi ci sforzavamo di fare una vera e propria trasformazione epocale con le rinnovabili, qualche paese vicino, la Francia, sta cercando di far passare i micro-reattori nucleari di quarta generazione come sorgenti verdi. Sarebbe un cambio delle regole in corso di partita". "Mi fa piacere - ha aggiunto - leggere che oggi il governo tedesco ha rilasciato comunicati in cui segnala questa anomalia". Secondo Cingolani "in questo momento ci sono grosse operazioni a livello internazionale in cui si cerca di trovare altre strade e di farle passare per verdi. Sono uno scienziato, non un politico, e dico che queste cose vanno viste senza ideologia, vediamo i numeri". Queste tecnologie, per il ministro, "allo stato attuale non sono all'ordine del giorno. Trovo sorprendente che in pieno Pnrr - ha aggiunto - se ne parli come cambio di regola in corso di partita. Per il resto, come tutti, attendo di vedere di cosa si tratta". . ym/fsc/red 14-Giu-21 11:45