Policlinico di Bari, il robot arriva in sala operatoria a Ginecologia

BARI - Il robot arriva nella sala operatoria di Ginecologia. L'evoluto sistema robotico per la chirurgia mininvasiva Da Vinci e' stato gia' utilizzato per i primi interventi all'interno dell'unita' operativa di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Bari. L'indicazione per l'impiego del macchinario e' riferita alle pazienti affette da grave obesita' sulle quali un intervento chirurgico maggiormente invasivo potrebbe creare problemi, in particolare nel decorso post operatorio. L'innovazione in sala operatoria ginecologica consentira' di operare le donne in grave sovrappeso affette da fibromi, metrorragie, carcinomi dell'utero. Sara' inoltre aperto un ambulatorio dedicato alle pazienti obese con indicazione chirurgica ginecologica, in coordinamento tra le unita' operative di Ginecologia e Ostetricia diretta dal professor Ettore Cicinelli e di Endocrinologia diretta dal professor Francesco Giorgino. "Attraverso il robot, gia' usato in altre unita' operative del Policlinico, abbiamo la possibilita' anche a Ginecologia di intervenire su pazienti particolarmente difficili e delicate che, a causa dell'obesita', incontrano maggiori problemi con la chirurgia - spiega il professor Cicinelli - un importante risultato ottenuto grazie all'investimento in innovazione tecnologica portato avanti dal Policlinico di Bari". . pc/fsc/com 14-Giu-21 12:47