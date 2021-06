Stellantis, Jean-Pierre Ploue' guidera' la rinascita di Lancia

TORINO - Il Chief Design Officer di Stellantis, Jean-Pierre Ploue', si occupera' personalmente del design di Lancia dal Centro Stile di Torino e dichiara: "La rinascita di Lancia e' una sfida molto entusiasmante. E' un marchio iconico, cui vogliamo restituire il ruolo centrale che ha rivestito in passato in Europa, sfruttando il suo enorme potenziale". Jean-Pierre Ploue' potra' contare su un team snello e dedicato al marchio, che ruotera' intorno a giovani designer ricchi di talento. Luca Napolitano, Chief Executive Officer di Lancia, ha commentato: "Do il benvenuto a Jean-Pierre Ploue'. Sono davvero onorato che un gruppo di professionisti cosi' eterogeneo lavori insieme per il successo di Lancia". . tvi/com 14-Giu-21 18:09