Addio a Livio Caputo, storico inviato del giornalismo italiano

MILANO - Si è spento Livio Caputo, storico inviato de Il Giornale e anche editorialista de La Provincia di Cremona, che aveva preso l'interim della direzione dopo le dimissioni di Alessandro Sallusti. Caputo, 87 anni, era malato da tempo, ma per attaccamento al giornale aveva comunque accettato l’interim (che sapeva essere breve in vista del passaggio di testimone ad Augusto Minzolini). Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime "cordoglio e vicinanza alla famiglia" per la scomparsa di Caputo. "Un Professionista con la 'P' maiuscola, oltre che - aggiunge il governatore - un grande inviato e un ottimo direttore. Un grande maestro di giornalismo. Senza dimenticare il suo impegno civile al Parlamento". Fontana prosegue: "L'ho conosciuto personalmente - conclude Fontana - e mi piace ricordarlo quando, ancora da studente universitario, partecipai a un affollatissimo incontro a Varese. Restai colpito dall'efficacia e dalla concretezza dell'intervento con cui Caputo descrisse l'esperienza di giornalista raccontando casi di cronaca nera e in particolare di sequestri di persona".