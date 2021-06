Nato, Draghi "Vertice per riaffermare alleanza con Usa"

BRUXELLES (BELGIO) - "Questo summit è la continuazione del G7 di ieri. Fa parte del processo di riaffermazione e ricostruzione delle alleanze fondamentali degli Stati Uniti, indebolite dalla precedente amministrazione. Pensate che la prima visita del presidente Biden è in Europa, provate a ricordare dove andò Trump". A dirlo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al suo arrivo a Bruxelles per il vertice della Nato. "Siamo qui - ha aggiunto - per la riaffermazione delle alleanze transatlantiche e per la riaffermazione dell'Unione europea: una Ue più forte significa anche una Nato più forte". . fsc/ads/red 14-Giu-21 19:53