Dazi, pace tra Ue e Usa su disputa Airbus-Boeing

ROMA - "L'incontro è iniziato con una svolta sulla disputa sugli aerei. Oggi si passa dal contenzioso alla cooperazione. Stiamo ponendo fine alla più lunga disputa commerciale nella storia dell'OMC". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito alla disputa Airbus-Boeing che ha spinto l'Ue e gli Usa a imporre dazi commerciali reciproci. A stretto giro la Commissione Ue, su Twitter, ha fatto sapere che "con l'accordo su Boeing-Airbus, abbiamo compiuto un passo importante nella risoluzione della disputa commerciale più lunga nella storia dell'OMC. Ora abbiamo tempo e spazio per trovare una soluzione duratura, risparmiando miliardi di euro in dazi per gli importatori su entrambe le sponde dell'Atlantico". Anche il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha annunciato via Twitter "buone notizie nella controversia tra Airbus e Boeing. Abbiamo raggiunto un accordo. Cio' dimostra che le relazioni transatlantiche si stanno spostando al livello successivo. Ora abbiamo tempo e spazio per trovare una soluzione duratura, risparmiando miliardi di dazi per le nostre attività". In particolare, ha poi spiegato la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, "Ue e Usa hanno concordato di sospendere per cinque anni i dazi punitivi che si infliggono a vicenda nel contesto della controversia Airbus-Boeing". . ads/red 15-Giu-21 16:15