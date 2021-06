Pil, Franco "Situazione migliora ma è un rimbalzo"

ROMA - "Sappiamo tutti che la situazione sta migliorando. Dobbiamo rafforzare questo andamento positivo e recuperare i livelli di attivita' e occupazioni pre-crisi, perche' anche una crescita del 5% ovviamente va interpretata tenendo a mente che l'anno scorso abbiamo perso quasi il 9%, quindi e' un rimbalzo, teniamolo a mente". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, all'inaugurazione della Casa dell'Anticontraffazione all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. "Dobbiamo gettare le basi per una crescita che dopo la pandemia sia più sostenuta e duratura. Dobbiamo ricordarci sempre - ha aggiunto - che per un quarto di secolo siamo cresciuti sistematicamente meno degli altri, questo riflette una dinamica della produttività insoddisfacente e una bassa occupazione soprattutto per giovani e donne". . ads/r 16-Giu-21 15:01