Al via gli ordini del nuovo Lexus NX

ROMA - Lexus, a pochi giorni dall'anteprima mondiale, annuncia che a partire da oggi, 16 giugno 2021, sara' disponibile il nuovo servizio di prenotazione on-line per coloro che vorranno essere tra i primi a possedere il nuovo NX. I clienti potranno registrare il proprio interesse fino al 9 settembre accedendo alla piattaforma online di Nuovo Lexus NX https://www.lexus.it/car-models/all-new-nx/pre-order/ Lasciando un versamento di 300€ si avra' la possibilita' di prenotare la vettura e scegliere tra le due nuove motorizzazioni: Lexus NX 450h+, il primo ibrido elettrico plug-in Lexus e modello di punta della nuova gamma NX, con 306 CV, fino a 63 km di autonomia di guida EV ed emissioni di CO2 inferiori a 40 g/km o il rinnovato Lexus NX 350h con sistema Premium Hybrid Lexus di quarta generazione con 242 CV, migliora la potenza del 22% e riduce le emissioni del 10%. La fase di acquisto verra' poi confermata dal mese di settembre quando il cliente verra' ricontattato dal concessionario scelto per finalizzare il contratto entro il mese di dicembre. Al privilegio di essere tra i primi a poter beneficiare della consegna del nuovo NX, si aggiungono con il lancio di Nuovo Lexus NX degli importanti vantaggi riservati esclusivamente a coloro che sceglieranno questa formula di prenotazione. Il cliente avra' la possibilita' di scegliere tra due proposte di pacchetti accessori. Il Launch Pack che prevede ruote complete invernali con cerchi in lega e antifurto LoJack. Il Recharge Pack: prevede la Lexus Connected Wallbox e l'installazione a casa del cliente tramite il nostro partner certificato Edison Energia. I pacchetti accessori possono essere acquistati singolarmente o insieme indipendentemente dalla scelta della motorizzazione di nuovo NX. I vantaggi prevedono anche, in caso di acquisto con finanziamento Pay x Drive, un tasso promo e il blocco del valore dell'usato al momento della stipula del contratto. I vantaggi esclusivi riservati alla prenotazione on-line garantiscono al cliente una Peace of Mind completa per godere al meglio dell'esperienza di guida del Nuovo Lexus NX. . tvi/com 16-Giu-21 16:23