Leasys e Helbiz insieme per un progetto di mobilita' sostenibile

Nasce una collaborazione tra player internazionali: da una parte Helbiz, leader nella micro-mobilita' e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. e dell'acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l., leader italiano del mercato dello sharing di motorini; dall'altra Leasys, controllata di FCA Bank, leader nel noleggio a lungo termine e nella mobilita' in Italia e tra i principali operatori a livello europeo. Le soluzioni offerte da Leasys supportano la micro-mobilita' di Helbiz e puntano a farsi sempre piu' integrate. Helbiz nelle prossime settimane sara' protagonista della quotazione al Nasdaq di New York, la prima societa' di micro-mobilita' a quotarsi in borsa a livello globale. La partnership appena siglata e' destinata a rivoluzionare il futuro della mobilita' urbana non solo da un punto di vista operativo. Questa collaborazione, infatti, si colloca nell'ambito un accordo finanziario estremamente innovativo. Leasys e Helbiz hanno siglato un accordo che attiva una linea di credito per la micro-mobilita' in sharing targata Helbiz. Il consolidamento del modello di business del mercato di riferimento di Helbiz, grazie alla strutturazione di processi solidi inerenti alle regolamentazioni, ai flussi economici e alle normative a sostegno, e' contraddistinto da una crescita rapida e al tempo stesso solida. Questo ha consentito l'accesso a un innovativo sistema di finanziamento attraverso una linea di credito dedicata, che testimonia il progressivo affermarsi del modello di micro-mobilita' di cui Helbiz e' protagonista, sostenuto sia dall'aumento del numero di licenze nelle citta' sia dalla forte crescita della flotta. La visione comune di mobilita' integrata urbana, innovativa, condivisa e rispettosa dell'ambiente e' alla base di questa collaborazione. Insieme, Leasys e Helbiz, oltre ad essere unite dall'accordo finanziario, lavoreranno a un progetto interamente dedicato alla mobilita' elettrica, che avra' l'obiettivo di tessere un fil rouge tra l'esperienza del noleggio e l'ultimo miglio proprio del monopattino elettrico. A legare a doppio filo le due societa', la grande esperienza nel campo della mobilita' e l'impegno nel promuovere una mobilita' sempre piu' sostenibile e flessibile, che sia anche di supporto al servizio pubblico. "La partnership appena siglata con Helbiz fa parte di una serie di iniziative strategiche nel processo di promozione della mobilita' sostenibile avviato da Leasys, arrivando a coprire, grazie all'utilizzo dei monopattini, anche l'ultimo miglio di distanza, il tutto completamente in modalita' elettrica, coniugando le necessita' della mobilita' urbana al rispetto per l'ambiente" ha affermato Alberto Grippo, CEO di Leasys SpA. "Per venire incontro alle esigenze di espansione di Helbiz abbiamo ideato una nuova formula di finanziamento asset-backed, per l'acquisto di monopattini di ultima generazione. Il nostro modello di business viene valutato come consolidato e remunerativo, e ci permette di pianificare al meglio tanto l'acquisto delle nuove flotte di veicoli, quanto il profilo temporale del loro ammortamento. Grazie a questa linea di credito, possiamo accelerare la nostra crescita, sia in termini geografici, che di servizi e dilazionare il pagamento nel tempo" ha dichiarato Giulio Profumo, Chief Financial Officer di Helbiz. . tvi/com 16-Giu-21 16:37