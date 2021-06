Covid, nuovi casi in lieve crescita e tasso positività a 0,68%

ROMA - Leggera crescita dei casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo il quotidiano bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 1.400 (ieri erano stati 1.255), nonostante il numero inferiore di tamponi processati 203.173 e che fa salire il tasso di positività allo 0,68%. Scendono i decessi, 52 (-11). Il numero dei guariti si incrementa di 5.399 mentre quello degli attualmente positivi cala di 4.051 attestandosi su un numero di 101.855. Nuovo calo dei ricoverati nei reparti ordinari. Anche oggi si consolida il trend in discesa, con 3.064 pazienti, pari a 269 posti letto occupati in meno: scendono le terapie intensive sotto la soglia dei 500, sono per la precisione 471, con un saldo complessivo riguardante ingressi/uscite in calo di 33 unità e con 9 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 98.320 persone. La regione con il maggior numero di casi risulta essere la Lombardia (256), seguita da Sicilia (168) e Campania (167). . tai/ads/red 16-Giu-21 17:31