Mazzarri "L'Italia può arrivare in fondo, bravo Mancini"

ROMA - "Da allenatore non mi piace fare proclami, ma questa nazionale dà la sensazione di poter arrivare fino alla fine, anche vedendo giocare le altre grandi. Fermiamoci qui anche per scaramanzia, perché siamo felici per il record di imbattibilità ma alla fine bisogna arrivare a fare qualcosa di concreto. Quello che conta è tornare a vincere, il resto è importante ma relativo". Lo ha dichiarato Walter Mazzarri, intervenuto alla sesta puntata della rubrica Italpress "Primo Piano speciale Euro2020", condotta da Claudio Brachino. Per il tecnico toscano l'Italia ha le carte in regola per stupire ancora dopo aver vinto il girone A di Euro2020 a punteggio pieno. "Anche alla luce della qualificazione già ottenuta, Mancini ha fatto benissimo con il turnover - ha osservato Mazzarri - Pur avendo cambiato otto giocatori il canovaccio dell'Italia non è cambiato e questo mi piace: attacchiamo in tanti ma siamo bravi a concedere poche occasioni agli avversari. È un segnale importante, il modo di pensare il calcio è cambiato nel campionato e Mancini è stato bravo a riportarlo in nazionale con risultati eccellenti". Qualunque sarà l'avversario di sabato, nel match valido per gli ottavi di finale, "dipenderà dagli azzurri" - ha sottolineato il tecnico toscano. Dopo l'ottima prestazione con il Galles, però, per Mancini potrebbe esserci qualche dubbio di formazione, a partire dal "titolare" Marco Verratti che aveva dovuto saltare le prime due partite dell'Europeo per infortunio. "Il ct valuterà lo stato di forma, perché da una settimana all'altra un giocatore può essere più o meno brillante. E' la famosa meritocrazia del momento", ha concluso Mazzarri. . pal/gm/red 21-Giu-21 14:28