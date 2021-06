Sanita', accordo programma governo-Regione Emilia Romagna da 145 mln

BOLOGNA - E' partita dall'Hub vaccinale dell'ex Aeronautica di Modena la nuova visita in Emilia-Romagna del ministro della Salute, Roberto Speranza. Mille metri quadri di spazio riqualificati in poche settimane, tra gennaio e febbraio scorsi, dove vengono effettuate fino a 1.700 somministrazioni al giorno. Accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dall'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, il ministro ha incontrato il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale. Tappa successiva Carpi, dove, al Palazzo dei Pio, il ministro ha sottoscritto con l'assessore l'Accordo di Programma V Fase I Stralcio tra Governo e Regione: l'atto prevede la realizzazione, in Emilia-Romagna, di 38 interventi, per un totale complessivo di 145,4 milioni di euro, di cui 138,1 statali e 7,3 regionali. In programma, Case della salute (nuove o ristrutturate), nuovi Hospice, interventi su strutture ospedaliere, acquisto e ammodernamento di tecnologie biomediche e informatiche. Interventi previsti nei territori di tutte le aziende sanitarie. Sempre a Carpi, Speranza ha presenziato alla firma dell'Accordo territoriale per il nuovo ospedale tra Regione Emilia-Romagna, Comune, Provincia e Azienda Usl di Modena. Tra gli obiettivi prioritari dell'Azienda, il nuovo ospedale di Carpi - che ha gia' visto assegnati con delibera Cipe (del luglio 2019) 60 milioni di euro - e' il piu' importante intervento di edilizia sanitaria dei prossimi anni nell'ambito della provincia e tra i maggiori a livello regionale, insieme agli altri due nuovi nosocomi previsti nella programmazione regionale, quello di Piacenza e quello di Cesena. "Mentre la campagna vaccinale prosegue senza sosta, siamo al lavoro per costruire un futuro che veda al centro una sanita' ancora piu' forte: pubblica, al servizio del cittadino e per tutti, senza distinzioni fra il povero e il ricco- afferma il presidente Bonaccini-. Lo facciamo investendo sulla medicina di territorio, portando i servizi direttamente nelle comunita' locali, allargando la rete della prevenzione e della cura. In Emilia-Romagna, dove abbiamo il numero piu' alto di Case della salute attive nel Paese, e' un percorso che abbiamo iniziato da tempo, ma e' fondamentale rafforzarlo per non far cadere la prima lezione che ci e' venuta dalla pandemia, qui e nel Paese. La nostra sanita' pubblica e' un valore in se' e rappresenta uno dei diritti fondamentali delle persone. Un diritto che va tutelato non a parole, ma con interventi concreti. E' quanto stiamo facendo qui. E la visita del ministro Speranza - che ringrazio per l'attenzione costante verso i territori - e' una occasione non solo per fare il punto della situazione, ma anche per definire alcuni accordi fondamentali per dare ancora piu' qualita' al nostro Servizio sanitario", chiude Bonaccini. La visita del ministro Speranza si concludera' nel pomeriggio a Silla di Gaggio Montano, sede di uno dei due Hub vaccinali dell'Appennino bolognese. . mgg/com 21-Giu-21 15:34