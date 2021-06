Per il Cts via le mascherine: la data la decide il governo

ROMA - Il Comitato Tecnico Scientifico, riunito per fornire un parere al ministero della Salute sulla fine dell'obbligo delle mascherine, ha confermato due date per lo stop al dispositivo di protezione all'aperto: il 28 giugno o il 5 luglio, quando tutto il Paese sarà comunque in zona bianca. La pronuncia su una data precisa, e dunque la decisione del giorno esatto, sarà comunque presa dal Governo. "Non ho problemi a prendere una posizione netta sulla questione dello stop alla mascherina all'aperto. Se oggi nel nostro Paese ci sono le condizioni per toglierle, la politica deve assumersi la responsabilità per dare un segnale ai cittadini. Penso che la data migliore sia quella del 28, quando tutta l'Italia sarà bianca: prima si dà questo segnale al Paese e meglio è". Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.