Cannes, a Marco Bellocchio la Palma d'Oro alla carriera

ROMA - Il Festival di Cannes ha annunciato che durante la serata finale sarà assegnata la palma d'Oro alla Carriera al regista Marco Bellocchio, che nella sezione Premiere presenterà anche il suo nuovo film "Marx può aspettare". Tra i tioli che hanno costellato la carriera di Bellochio, il festival cita "I pugni in tasca", "Il principe di Homburg", "L'ora di religione", "Vincere", "Il traditore". "Marco Bellocchio e' uno degli autori italiani ai quali ci lega un lungo e fecondo rapporto di stima, collaborazione e affetto - ha commentato l'Ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco - Amiamo e sosteniamo da sempre il suo cinema come una delle piu' significative espressioni del genio cinematografico italiano, in grado di innovare, sorprendere e rigenerarsi come pochi altri autori sono stati capaci di fare nel corso della carriera. A lui vanno le nostre congratulazioni piu' sentite e condividiamo, insieme, la gioia e la soddisfazione di vedere riconosciuto e gratificato un talento fuori dal comune come il suo. Grazie Marco a nome di tutta Rai Cinema, la tua opera e' un dono prezioso per tutta la cultura italiana". . fil/com 22-Giu-21 13:26