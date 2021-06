Nuovo Dacia Duster, la rivoluzione continua

ROMA - Commercializzato dal 2010 al prezzo di una city car, Duster ha rivoluzionato il segmento dei SUV. Duster, di cui sono state vendute oltre 1,9 milioni di unita', e' il leader europeo delle vendite a privati nella sua categoria sul mercato dei SUV dal 2019. In continuita' rispetto alle precedenti generazioni, Nuovo Duster si rivolge ai clienti che desiderano un SUV confortevole dal design attrattivo, ma anche a chi va alla ricerca di un 4X4 robusto e versatile. Fedele al suo DNA, Nuovo Duster resta un SUV adatto per le famiglie con uno spirito avventuroso. E' il compagno ideale della vita quotidiana, ma anche delle avventure all'aperto. Il suo intramontabile design si evolve, soprattutto a livello dei fari e della calandra, per conferirgli una personalita' ancora piu' incisiva e per incrementare l'efficienza in termini di CO2. Per quanto riguarda la vita a bordo, e' dotato di una consolle centrale rialzata con bracciolo scorrevole, due sistemi multimediali con nuovo display da 8" e trasmissione automatica EDC a doppia frizione. A conferma della sua versatilita', Nuovo Duster e' disponibile a 2 e 4 ruote motrici. Quest'ultima versione e' dotata di un sistema 4x4 Monitor ancora piu' ricco. - (SEGUE). "Duster e' LA rivoluzione del SUV firmata Dacia. Dal 2010, con ben presto 2 milioni di clienti, e' una vera e propria icona della Marca Dacia. Rinnovare un'icona non e' affatto semplice! Fin dall'inizio, questo veicolo vanta una linea riconoscibile ed attrattiva. Vi abbiamo apportato alcune evoluzioni per una maggiore modernita' e freschezza. Nuovo Duster e' ancora piu' Duster, ancora piu' Dacia. Essenziale, robusto e sempre accessibile a tutti", spiega Lionel Jaillet, Direttore Performance Prodotto di Dacia. Presentato in occasione del lancio con la nuova tinta Orange Arizona, Nuovo Duster vanta un design piu' contemporaneo. Questa evoluzione stilistica e' utile: consente, infatti, di migliorare l'aerodinamica per una maggiore efficienza. Nuovo Duster adotta i codici stilistici della nuova identita' visuale di Dacia presentati per la prima volta su Nuova Sandero, Nuova Sandero Stepway e Logan (dove commercializzata). I nuovi gruppi ottici sono dotati di luci diurne a forma di Y. Una forma inedita, da cui traggono ispirazione i rilievi 3D della nuova griglia della calandra cromata. Questo innovativo frontale, piu' moderno, conferisce ancora piu' personalita' a Nuovo Duster. Il sistema di illuminazione permanente dei gruppi ottici anteriori (di tipo ECOLED) e posteriori comprende la nuova firma luminosa di Dacia. Duster e' il primo modello Dacia ad essere dotato di indicatori di direzione a LED (all'anteriore). Questa tecnologia e' utilizzata anche per gli anabbaglianti (con accensione automatica di serie) e per la luce della targa. Oltre a ridurre il consumo elettrico, i LED offrono anche una migliore illuminazione, di giorno e di notte, per vedere ed essere visti meglio dagli altri utenti della strada. Grazie al lavoro congiunto dei designer e degli ingegneri, l'aerodinamica migliora con stile. Il design del nuovo spoiler posteriore e dei nuovi cerchi in lega da 16" e 17" e' stato progettato nella galleria del vento. Tutte le ottimizzazioni relative alla CO2 (nuovi cuscinetti delle ruote e pneumatici, fari LED), tra cui il coefficiente di resistenza aerodinamica (SCx), permettono su Nuovo Duster una riduzione fino a 5,8 g di CO2 nella versione a quattro ruote motrici.L'abitacolo, piu' accogliente, e' dotato, in particolare, di nuove sellerie, nuovi poggiatesta e una consolle centrale rialzata con un ampio bracciolo scorrevole. Propone inoltre due sistemi multimediali con un inedito touchscreen da 8". Indipendentemente dal livello di allestimento, l'equipaggiamento di serie comprende il computer di bordo, l'accensione automatica dei fari e il limitatore di velocita' con comandi al volante retroilluminati. A seconda delle versioni sono disponibili: climatizzazione automatica con display digitale, cruise control con comandi al volante retroilluminati, sedili anteriori riscaldabili e chiave Keyless Entry. Oltre al sistema audio Dacia Plug & Music (radio, MP3, USB e Bluetooth), sono disponibili due nuovi sistemi multimediali intuitivi: Media Display e Media Nav. La plancia presenta un inedito touchscreen da 8". Nuovo Duster puo' contare su una gamma completa di motorizzazioni dedicate a tutti gli utilizzi e conformi alla norma Euro 6D Full. Diesel: dCi 115, a 2 o 4 ruote motrici, con trasmissione manuale a 6 rapporti. Benzina: TCe 90 a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti; TCe 130 a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti (non commercializzato in Italia); TCe 150 a 4 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti (non commercializzato in Italia); TCe 150 a 2 ruote motrici con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti; Bifuel benzina-GPL: ECO-G 100 a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti. Dacia e' l'unico costruttore a proporre una motorizzazione bifuel benzina-GPL tra i suoi modelli termici con label ECO-G. L'integrazione di questa comprovata tecnologia nel motore ECO-G 100 come dotazione originale e' garanzia di sicurezza ed affidabilita'. La durata della garanzia del costruttore, gli intervalli tra gli interventi di manutenzione, la capacita' del bagagliaio sono uguali a quelli della versione benzina. Il serbatoio del GPL prende il posto della ruota di scorta, sotto il pianale del bagagliaio. In modalita' GPL, Nuovo Duster ECO-G emette in media 9,5% di CO2 in meno rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti. Offre, inoltre, piu' di 1.235 chilometri di autonomia grazie ai due serbatoi che insieme vantano circa 100 litri di capacita' utile: 50 litri di benzina e 50 litri di GPL (capacita' totale di 62 litri). La capacita' utile di GPL e' stata aumentata di 16,2 litri rispetto alla generazione precedente di Duster GPL, con un conseguente aumento di autonomia di oltre 250 chilometri. . sat/com 22-Giu-21 16:05