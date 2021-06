Peugeot 308 SW, stile audace

MILANO - Arriva da Peugeot la Nuova 308 SW. Questa nuova declinazione di carrozzeria del nuovo modello di segmento C della Casa si fa subito notare per lo stile audace, caratterizzato da un frontale affilato, un profilo elegante e un posteriore sofisticato. Diversi elementi importanti per il modello: grande abitabilita' per i passeggeri, grazie anche ad una lunghezza di 4,64 m e un passo di 2,73 m; Nuova Peugeot 308 SW e' ottimizzata dal punto di vista aerodinamico come testimoniato dal Cx di 0,277 e un SCx di 0,618 m, valori che permettono di ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di carburante; numerosi vani portaoggetti interamente dedicati al comfort e alla praticita'. L'ampia consolle centrale offre spazio per gli oggetti di uso quotidiano del conducente e del passeggero anteriore. Grande modularita' grazie al divano posteriore che puo' essere diviso in tre sezioni (40/20/40) e dispone dei comandi di ribaltamento azionabili direttamente dal vano bagagli. Il portellone posteriore motorizzato offre un facile accesso al bagagliaio anche quando si hanno le mani occupate ed il pavimento del vano di carico offre due posizioni per modulare lo spazio secondo le diverse esigenze. Volume di carico adatto a diversi impieghi, personali e professionali: il volume massimo raggiunge i 608 litri con i sedili in posizione ed arriva a 1.634 litri con il divano posteriore completamente abbattuto. Nuova Peugeot 308 SW presenta il Peugeot i-Cockpit che si evolve, come accaduto con la versione 5 porte di Nuova Peugeot 308. Un'esperienza di guida totalmente nuova caratterizzata da maggiore ergonomia, design, piacere di guida, qualita', confort e connettivita'. Il quadro strumenti e' digitale e tridimensionale, posizionato in linea con la visione della strada ed e' caratterizzato da una dimensione di 10 pollici. L'innovativo touchscreen centrale da 10 pollici ad alta definizione e' elemento costitutivo del nuovo Peugeot i-Connect Advanced, un sistema di infotainment intuitivo e connesso, identico all'ambiente di uno smartphone. Gli i-toggles sostituiscono l'interfaccia fisica della climatizzazione. Ogni i-toggle e' un comando tattile totalmente ri-configurabile come scelta rapida di una funzione specifica dell'auto richiamabile velocemente sullo schermo centrale, come negli smartphones. La connettivita' prevede 4 prese USB C, la funzione mirroring wireless e la possibilita' di collegare contemporaneamente due telefoni tramite Bluetooth Nuova PEUGEOT 308 SW dispone degli aiuti alla guida semi-autonoma di ultima generazione, per una sicurezza ancora maggiore, con il pack Drive Assist 2.0 (disponibile da fine anno). In alcuni paesi europei, Nuova Peugeot 308 SW potra' essere acquistata anche online, permettendo l'acquisto 100% digitale, con eventuale permuta, finanziamento e scelta del luogo di consegna. La sfida stilistica di Nuova Peugeot 308 SW era quella di conferire carattere e attrattivita', pur offrendo un eccellente volume di carico. Come per la versione 5 porte, l'ottimizzazione della distribuzione dei volumi ha permesso, senza compromettere lo spazio interno, di progettare un tetto molto inclinato a vantaggio del design e di aumentare la superficie di carrozzeria su cui modellare la parte posteriore dell'auto che deve garantire lo spazio richiesto dalla clientela di questo segmento. Icone emblematiche del concetto di "Power of Choice" concepito dal brand Peugeot, 2 nuove motorizzazioni Ibride Plug-in vengono offerte nella gamma di Nuova 308 SW: HYBRID 225 e-EAT8 / 2 ruote motrici / un motore benzina PureTech da 180 CV (132 kW) viene abbinato ad un motore elettrico da 110 CV (81 kW), gestiti entrambi da un cambio automatico e-EAT8 / con emissioni a partire da 26 g di C02 al km e fino a 59 km di autonomia 100% elettrica (in base al protocollo WLTP, in corso di omologazione); HYBRID 180 e-EAT8 / 2 ruote motrici / un motore benzina PureTech da 150 CV (110 kW) viene abbinato ad un motore elettrico da 110 CV (81 kW), gestiti entrambi da un cambio automatico e-EAT8 / con emissioni a partire da 26 g di C02 al km e fino a 60 km di autonomia 100% elettrica (in base al protocollo WLTP, in corso di omologazione) La batteria agli ioni di litio ha, in entrambi i casi, una capacita' di 12,4 kWh e una potenza di 102 kW. - (SEGUE). Sono disponibili due tipi di caricatori a bordo (OBC) per soddisfare tutti gli utilizzi e tutte le soluzioni di ricarica dei clienti. Di serie vi e' un caricatore monofase da 3,7 kW, mentre in opzione un caricatore monofase da 7,4 kW. I tempi di ricarica stimati sono i seguenti: una Wallbox (32 A) 7,4 kW permette una ricarica completa in 1h55 con il caricatore di bordo da 7,4 kW; da una presa domestica Schuko standard (8A), una ricarica completa in 7h05 sfruttando il caricatore di bordo monofase da 3,7 kW. Nuova Peugeot 308 SW e' disponibile anche con le seguenti motorizzazioni termiche che offrono ridotte emissioni di CO2, a partire da 115 g/km. Sono omologati Euro 6 e sono in corso di omologazione secondo il recente protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Per cio' che riguarda i propulsori benzina, viene proposto il pluripremiato 3 cilindri da 1,2L: PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti; PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti; PureTech 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. In ambito Diesel, e' presente l'apprezzato motore 4 cilindri 16v da 1,5L di cilindrata: BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti; BlueHDi 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. . sat/com 22-Giu-21 16:09