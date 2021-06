Covid, Speranza "Attenzione a variante Delta"

ROMA - "Io penso che la questione della variante Delta vada seguita con la massima attenzione, dall'ultima verifica abbiamo visto che solo l'1% dei casi in Italia riguarda la variante Delta, ci aspettiamo che aumenterà ma la dobbiamo seguire con la massima attenzione". Ad affermarlo a Cartabianca su Raitre il ministro della Salute Roberto Speranza. "Ieri Draghi e la cancelliera Merkel hanno lanciato un messaggio che condivido; non dobbiamo considerare chiusa la partita, dobbiamo tenere un livello di attenzione alta e con in piedi ben piantati per terra". In merito alla possibilità di spostare la finale degli Europei afferma: "Non c'è dubbio che bisognerà vedere i dati, credo che il presidente del Consiglio abbia detto cose di buon senso". . tai/mgg/red 22-Giu-21 22:51