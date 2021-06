Honda svela la nuova generazione di Civic

MOTORI - Honda ha svelato le prime immagini della nuova Civic cinque porte, l'undicesima generazione della berlina sportiva ai vertici della categoria nata dalla Casa di Tokyo. Civic rimane un modello fondamentale per Honda in Europa e quest'ultima generazione racchiude in se' oltre 50 anni di esperienza. Piacere di guida, comfort e appeal sono i valori chiave che hanno contribuito a rendere famoso il modello nel mondo, e su cui Honda punta anche per questa nuova versione. La nuova Honda Civic, offerta esclusivamente in versione Full Hybrid, sara' il modello Honda piu' recente dotato dell'avanzato propulsore e:HEV (Hybrid Electric Vehicle). Con questa vettura, Honda centra cosi' l'obiettivo di commercializzare in Europa solo modelli elettrificati entro il 2022. Gia' in uso su Jazz e Jazz Crosstar, CR-V e in arrivo sul nuovo HR-V, l'apprezzato propulsore ibrido offrira' a chi possiede una Civic il mix perfetto tra prestazioni divertenti e massima efficienza. Fin dalla sua introduzione nel 1972, Civic e' stata apprezzata dai Clienti di tutto il mondo vendendo oltre 27 milioni di unita' in 170 Paesi. La nuova Honda Civic Full Hybrid e:HEV e' destinata a proseguire questa scia di successo e arrivera' in Europa a partire dall'autunno 2022. . sat/com 24-Giu-21 16:02