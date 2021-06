Mattarella "Tutelare i più fragili e rimuovere ostacoli a integrazione"

ROMA - "L'Italia è stata pioniera in tema ponendo le basi per il superamento di limiti e barriere nella tutela delle persone con malattie psichiche". Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della 2° Conferenza Nazionale per la Salute Mentale "Per una Salute Mentale di Comunità", promossa dal Ministero della Salute. "La cura della malattia mentale costituisce una sfida complessa, e richiede che i più fragili siano seguiti e tutelati in conformità ai diritti costituzionali. Va rivolta attenzione alle famiglie che con sacrificio e dedizione suppliscono ai limiti strutturali di un sistema che anche la pandemia ha contribuito a mettere ulteriormente a dura prova. Compito delle istituzioni - ha sottolineato - è quello di mettere in campo ogni azione per promuovere la solidarietà nei confronti dei più deboli, rimuovendo gli ostacoli all'integrazione e alla crescita della personalità della società civile, garantendo rispetto della dignità del malato". . tan/sat/red 25-Giu-21 13:55