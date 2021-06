Renault-Stm, al via partnership nell'elettronica di potenza

ROMA - Il Gruppo Renault e STMicroelectronics hanno annunciato una collaborazione strategica a livello di progettazione, sviluppo, produzione e fornitura al Gruppo Renault di prodotti - e soluzioni di packaging associate - di STMicroelectronics per i sistemi di elettronica di potenza dei veicoli elettrici e ibridi. Queste tecnologie, destinate a ridurre le perdite di potenza e a migliorare l'efficienza, avranno un grande impatto sull'autonomia e sulla ricarica dei veicoli elettrici, che si tradurra' nella diminuzione del costo delle batterie, nell'aumento delle percorrenze chilometriche per ricarica, nella riduzione del tempo di ricarica e del costo per l'utente. Il Gruppo Renault e STMicroelectronics lavoreranno insieme per migliorare la performance energetica delle applicazioni del Gruppo Renault per i veicoli elettrici e ibridi, basandosi sulle tecnologie e sui prodotti semiconduttori ad ampio gap (wide band gap) di STMicroelectronics. Entrambi i gruppi collaboreranno allo sviluppo di componenti efficienti, su misura e modulari, partendo dalla comprensione delle esigenze tecnologiche del Gruppo Renault relative ai dispositivi in carburo di silicio (SiC), transistori in nitruro di gallio (GaN), con i relativi epackages e moduli. Come partner chiave di Renault a livello di innovazione, STMicroelectronics potra' contare su elevati volumi di produzione grazie all'utilizzo annuo dei moduli e transistori di potenza a partire dal periodo 2026-2030. "Siamo lieti di collaborare con il leader di mercato STMicroelectronics per integrare la sua elettronica di potenza avanzata e sviluppare congiuntamente tecnologie in grado di migliorare la capacita' energetica delle batterie dei nostri veicoli elettrici e ibridi e le loro performance, sia su strada che in fase di ricarica. Questa partnership garantisce l'approvvigionamento futuro dei componenti chiave che contribuiranno a una significativa riduzione del 45% delle perdite energetiche e a ridurre il costo del gruppo motopropulsore elettrico del 30%. Questa collaborazione tecnologica ci aiutera' a concretizzare il nostro obiettivo ambizioso di democratizzare i veicoli elettrici rendendoli, al tempo stesso, accessibili e redditizi", ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. "ST e' all'avanguardia nello sviluppo di semiconduttori di potenza avanzati che consentono all'industria della mobilita' di passare alle piattaforme elettrificate. Grazie a prodotti e soluzioni piu' efficienti da un punto di vista energetico, basati su materiali all'avanguardia come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, sosterremo la strategia di Renault dedicata alla prossima generazione di piattaforme elettriche e ibride - ha dichiarato Jean-Marc Che'ry, Presidente e Direttore Generale di STMicroelectronics -. ST e Renault condividono una visione comune della mobilita' piu' sostenibile. Questa partnership segna una nuova fase nel processo di progressiva decarbonizzazione avviato dall'industria della mobilita' e dalla sua supply chain". Lo sviluppo sostenibile e le tecnologie sostenibili sono al centro della visione e delle soluzioni del Gruppo Renault e di STMicroelectronics. Per ST, questa partnership e' una prova ulteriore del fatto che le sue tecnologie e prodotti sono indispensabili per consentire la transizione verso una mobilita' piu' sostenibile e una gestione avanzata dell'energia e della potenza in tutti i tipi di sistemi e dispositivi. La transizione verso tecnologie piu' efficienti da un punto di vista energetico e il miglioramento delle performance energetiche per il funzionamento dei veicoli al 100% elettrici e ibridi permetteranno al Gruppo Renault di continuare a ridurre concretamente le emissioni, in conformita' con il suo obiettivo di raggiungere zero emissioni in Europa entro il 2040 e nel mondo entro il 2050. La presentazione dell'ecosistema tecnologico di Renault, che comprende la partnership strategica con STMicroelectronics, si svolgera' durante la conferenza online "Renault eWays" che si terra' mercoledi' 30 giugno 2021 alle ore 11.00. Durante questo evento, Luca de Meo e il suo team presenteranno la strategia prevista per posizionare il Gruppo Renault all'avanguardia nei processi di elettrificazione producendo veicoli elettrici accessibili e redditizi. . sat/com 25-Giu-21 15:53