Da Bosch software per integrare i dati di riparazione

ROMA - Il software di diagnosi Bosch Esitronic 2.0 Online supporta il personale d'officina nelle attivita' di riparazione e manutenzione. Fornisce, tra le altre cose: dati di diagnosi, istruzioni per la ricerca di anomalie e guasti, programmi di manutenzione e istruzioni di montaggio e installazione dei singoli componenti. Le officine multimarca ora hanno la possibilita' di aumentare l'efficienza e la qualita' delle attivita' eseguite su veicoli di diversa tipologia e marca. In futuro, Bosch otterra' dati e informazioni piu' dettagliati per la riparazione e la manutenzione esistenti direttamente dalle varie case costruttrici integrandole in Esitronic. Tutto questo e' diventato possibile grazie all'applicazione della normativa UE 2018/858, che impone alle case automobilistiche all'interno dei confini geografici dell'Unione Europea di fornire "tutte le informazioni (...) necessarie per la diagnosi, la riparazione, la manutenzione e l'ispezione di un veicolo". Esitronic 2.0 Online includera' i dati delle case costruttrici quali, per esempio, la posizione di installazione di componenti specifici, le istruzioni per il montaggio, le immagini 3D e le foto dei componenti con la loro classificazione in base al tipo di veicolo, nonche' gli schemi elettrici basati sulle informazioni del costruttore. Di conseguenza, il software di diagnosi di Bosch fornira' informazioni approfondite ed estremamente dettagliate, combinando la funzione di diagnosi completa con le informazioni di riparazione e manutenzione della casa costruttrice. Da maggio 2021 i nuovi contenuti sono gradualmente integrati in Esitronic e resi disponibili per le officine con licenza di accesso alle informazioni di tipo P (schemi elettrici) e SIS (ricerca guasti). Esitronic P e' un database completo di schemi elettrici relativi a sistemi importanti del veicolo, come gestione motore, comfort e sistemi bus. Questo permettera' al personale di officina di lavorare con efficienza e di identificare rapidamente la soluzione piu' adatta. Esitronic SIS supporta passo per passo il personale d'officina nella ricerca di anomalie e guasti e nelle operazioni di riparazione. . sat/com 25-Giu-21 19:02