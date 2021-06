COVID: 838 NUOVI CASI E 40 DECESSI

ROMA - Lieve crescita dei casi di coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi contagiati, secondo il bollettino del Ministero della Salute, è pari a 838, con un incremento di 85 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Cio' a fronte di un numero notevolmente superiore di tamponi processati, 224.494, che fa calare il tasso di positività allo 0,37%. A calare sono pure i decessi, 40 (-16), numero che è però il risultato di un riconteggio dei morti della Regione Campania che in seguito a verifiche periodiche ha riscontrato 20 deceduti non registrati. I guariti sono 3.301 mentre gli attualmente positivi flettono di 2.503 unità attestantosi su un numero complessivo pari a 57.732. . tai/abr/red 26-Giu-21 17:22