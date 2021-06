Cambio ai vertici di Bosch Gmbh e Bosch Industrietreuhand KG

STOCCARDA (GERMANIA) - Dal 1° gennaio 2022, in seguito a una lunga pianificazione, la responsabilita' della gestione di Bosch passera' a una nuova generazione. Franz Fehrenbach, Presidente del Consiglio di sorveglianza e di Robert Bosch Industrietreuhand KG lascera' il suo incarico e sara' sostituito da Stefan Asenkerschbaumer. Volkmar Denner lascera' il ruolo di Presidente del Board of Management a Stefan Hartung. Come consulente scientifico del Gruppo Bosch, Denner si dedichera' alla ricerca nel campo della tecnologia quantistica. Christian Fischer sara' il nuovo Vice Presidente del Board e Markus Heyn ricoprira' il ruolo di Presidente del settore di business Mobility Solutions. In qualita' di nuovo CFO, Pagina 2 di 7 Markus Forschner completa il nuovo Board di Bosch, ulteriormente ridotto a sette persone. Bosch e' certa che le nuove nomine consentiranno all'azienda di proseguire nel percorso di sviluppo solido e significativo, come avrebbe voluto il suo fondatore, Robert Bosch. Gli avvicendamenti delle cariche in Robert Bosch Industrietreuhand KG, nel Consiglio di sorveglianza e nel Board of management di Robert Bosch GmbH diventeranno effettive il 1° gennaio 2022. Eccole nel dettaglio: Franz Fehrenbach (71) lascera' i suoi incarichi nella societa' il 31 dicembre 2021, dopo quasi 47 anni di presenza in azienda. Nella stessa data lascera' anche Robert Bosch Industrietreuhand KG. Franz Fehrenbach e' stato Presidente del Consiglio di sorveglianza di Robert Bosch GmbH e socio generale e Presidente dell'Assemblea dei soci di Robert Bosch Industrietreuhand KG dal 1° luglio 2012. Dopo aver ricoperto vari incarichi dirigenziali, tra le altre cose, Fehrenbach e' stato membro dell'esecutivo di Robert Bosch Corporation (Automotive Group) negli USA e di varie divisioni nel segmento della mobilita'. E' stato nominato nel Board of Management di Robert Bosch GmbH nel 1999 rivestendo il ruolo di presidente fino al 2012. I soci e il Consiglio di sorveglianza hanno reso omaggio ai molti anni di servizio di Franz Fehrenbach e agli eccezionali risultati raggiunti per l'azienda. A nome della proprieta' della famiglia, Christof Bosch ha dichiarato: 'Franz Fehrenbach ha servito Bosch con passione. I suoi quasi 47 anni di carriera parlano da soli. Negli ultimi anni, dopo aver guidato con successo le attivita' della societa', e' stato presidente del Consiglio di sorveglianza e di Industrietreuhand, mettendo al servizio dell'azienda la sua grande esperienza e lungimiranza'. Stefan Asenkerschbaumer (65), che e' stato Vice Presidente del Board of management dal 2013 e CFO di Robert Bosch GmbH dal 2010, lascera' il Board of management il 31 dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio entrera' nel Consiglio di sorveglianza come Presidente. In Robert Bosch Industrietreuhand KG, di cui e' socio minoritario dal 2018, Asenkerschbaumer diventera' socio generale e Presidente dell'Assemblea dei soci. La sua carriera in Bosch e' iniziata nel 1987, come tirocinante commerciale. Dopo aver rivestito varie posizioni specialistiche e di responsabilita' operativa a livello di reparto, stabilimento e business unit, oltre che un breve periodo come Presidente di divisione, e' diventato CFO. In questo ruolo ha sostenuto politiche finanziarie lungimiranti e solide. L'Assemblea dei soci e il Consiglio di sorveglianza hanno ringraziato Asenkerschbaumer per il suo importante lavoro nell'azienda, piu' di recente nel ruolo di Vice Presidente di lunga data e CFO e si congratulano per il suo nuovo incarico. Pagina 3 di 7 Avvicendamenti nel Board of Management Il 31 dicembre, dopo 36 anni in Bosch - 16 dei quali nel Board of Management e 10 come CEO - Volkmar Denner (64) lascera' il Board di Robert Bosch GmbH, per dedicarsi nuovamente alla ricerca. Denner diventera' consulente scientifico di Bosch nel campo della tecnologia quantistica. Continuera' a partecipare alle riunioni Robert Bosch Industrietreuhand KG in veste di ospite. Denner e' da sempre interessato ai progressi della ricerca scientifica in tecnologie d'avanguardia per il bene comune. Per esempio, ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della tecnologia dei sensori MEMS in Bosch. Oggi l'azienda guida il mercato globale in questo campo, sia nel settore automotive sia in quello consumer. Negli ultimi anni, Denner, che ha un dottorato in fisica quantistica, ha preparato tutta l'azienda a sfruttare al meglio il potenziale dell'AIoT, la combinazione di intelligenza artificiale (IA) e Internet delle cose (IoT). I soci e il Consiglio di sorveglianza hanno espresso il loro ringraziamento a Denner per il suo prolifico operato nell'azienda nel corso di molti anni: 'Il Consiglio di sorveglianza ha un enorme debito di gratitudine verso Volkmar Denner per i successi economici e per l'approccio visionario alla tecnologia, con cui ha diretto l'azienda' ha dichiarato Franz Fehrenbach, Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di sorveglianza di Robert Bosch GmbH. Ha aggiunto: 'Volkmar Denner ha impostato il cammino futuro dell'azienda verso la sostenibilita' e ha preparato il gruppo al futuro digitale. Sotto la sua guida, Bosch e' diventata la prima azienda industriale carbon neutral gia' nel febbraio 2020, oltre a essersi posta come guida a livello globale nei campi dell'intelligenza artificiale e dell'IoT'. A nome della famiglia Bosch, Christof Bosch ha dichiarato: 'La proprieta' della famiglia vuole esprimere il proprio ringraziamento a Volkmar Denner per essere rimasto fortemente fedele ai valori del suo fondatore nel dirigere l'azienda'. A partire dal 1° gennaio 2022, Stefan Hartung (55) sara' il nuovo Presidente del Board of Management. Contestualmente entrera' come socio in Robert Bosch Industrietreuhand KG. Hartung, che ha una laurea in ingegneria meccanica e' in Bosch da 17 anni ed e' membro del Board of management dal 2013. Come Presidente di Mobility Solutions, ha guidato il settore di business piu' grande della societa' dal 2019. In precedenza, Hartung aveva occupato ruoli di responsabilita' nei settori di business Energy and Building Technology e Industrial Technology. Le posizioni manageriali precedenti in Bosch Power Tools e BSH Hausgeräte hanno permesso ad Hartung di sviluppare esperienza in prima persona in importanti aree del gruppo e una conoscenza approfondita dell'intero portfolio di prodotti e servizi in tutti i settori di business. Piu' di recente, il suo contributo e' stato fondamentale per il riallineamento sistematico del settore di business Mobility Solutions con la creazione di nuove opportunita' per la mobilita' del futuro. Christian Fischer (53) sara' il nuovo Vice Presidente del Board of Management a partire dal 1° gennaio 2022. Contestualmente diventera' socio di Robert Bosch Industrietreuhand KG. Fischer fa parte del Board di Bosch dal 2018, inizialmente come responsabile del settore di business Energy and Building Technology. In quanto Chief Performance Officer, ha progettato e implementato un programma a livello sistemico per migliorare la produttivita' di tutto il gruppo. A partire dal 1° luglio 2021 sara' anche responsabile del settore di business Consumer Goods, con la divisione Power Tools e la consociata BSH Hausgeräte GmbH, oltre che per l'Europa, il Medioriente, l'Africa, il Sudest asiatico e l'Australia. Fischer, laureato in economia ha lavorato nei consigli di amministrazione di altre aziende prima di entrare nel Board of Management di Bosch. A partire dal 1° gennaio 2022, Markus Heyn (56) diventera' Presidente del settore di business Mobility Solutions. Nel Board of Management, occupa il ruolo di responsabile globale di vendite e marketing per il settore di business Mobility Solutions dal 2015. Heyn e' responsabile inoltre delle divisioni Automotive Aftermarket e Connected Mobility Solutions e delle consociate ETAS GmbH e Bosch Engineering GmbH, quest'ultima include l'organizzazione interdivisionale Commercial Vehicles & Off-Road. Laureato in ingegneria meccanica, Heyn e' in Bosch dal 1999. Stefan Asenkerschbaumer sara' sostituito come Chief financial officer (CFO) da Markus Forschner (54), che entrera' nel Board of Management di Bosch a partire dal 1° gennaio 2022. Contestualmente assumera' anche l'incarico di Chief Performance Officer (CPO) del Gruppo Bosch. Forschner fa parte dell'Executive board di Bosch Rexroth dal 2015, in qualita' di responsabile per gli affari commerciali. E' entrato nel Gruppo Bosch nel 1996, con un tirocinio in management. Forschner ha studiato informatica e business administration conseguendo un dottorato all'Istituto per la gestione di R&D dell'Universita' di Stoccarda. I soci e il Consiglio di sorveglianza augurano a Stefan Hartung, a Christian Fischer, a Markus Heyn e a Markus Forschner grandi successi nei loro nuovi incarichi. Altre novita' in Robert Bosch Industrietreuhand KG e nel Consiglio di sorveglianza di Robert Bosch GmbH Wolfgang Malchow (71) lascera' i suoi ruoli nell'azienda e la Robert Bosch Industrietreuhand KG il 31 dicembre 2021. Malchow, laureato in giurisprudenza e' stato azionista di RBIK da luglio 2014. E' stato socio generale di RBIK dal 2016 e membro del Consiglio di sorveglianza di Robert Bosch GmbH dall'inizio del 2012. L'Assemblea dei soci e il Consiglio di sorveglianza hanno espresso il loro ringraziamento a Malchow per i risultati ottenuti e per gli oltre 40 anni di eccellente servizio all'azienda, otto dei quali come membro del Board e Direttore delle Pagina 5 di 7 Relazioni Industriali. Come socio generale di RBIK e membro del Consiglio di sorveglianza di Robert Bosch GmbH sara' sostituito da Eberhard Veit, che fa parte di RBIK da aprile 2019. Ingegnere, ha 59 anni ed e' anche azionista di 4.0 Ve IT GmbH e socio del Consiglio di sorveglianza di Carl Zeiss AG. Fino all'inizio del 2016 e' stato presidente del CdA di Festo AG. Insieme a Stefan Hartung e Christian Fischer, Michael Kaschke (64), Presidente del Consiglio di sorveglianza del Karlsruhe Institute for Technology (KIT), membro del Consiglio di sorveglianza Bosch da aprile 2016, entrera' in Robert Bosch Industrietreuhand KG come azionista, in data 1° gennaio 2022. Kaschke e' stato Presidente del Board di Carl Zeiss AG fino ad aprile 2020. . sat/com 28-Giu-21 11:59