Nuovo Ducato, Special Guest la chef stellata Cristina Bowerman

E' di scena il nuovo Ducato, presentato con una web conference "on the road" condotta da Cristina Bowerman, chef stellata. Il nuovo modello unisce le caratteristiche di portata, volumetria, efficienza e flessibilita' del veicolo alle innovazioni in termini di Tecnologia e Comfort di bordo, Sicurezza, Performance e Connettivita'; presentato anche E-Ducato, il primo Ducato 100% elettrico. Con Cristina Bowerman hanno dialogato Eric Laforge, Head of LCV Enlarged Europe di Stellantis e diversi altri manager di Stellantis che hanno partecipato allo sviluppo della gamma 2021, anno in cui Ducato compie quarant'anni, e li celebra da leader del Mercato, risultando il veicolo commerciale leggero piu' venduto in Europa nel 2020 con circa 150.000 unita' vendute, in progresso dell'8% rispetto al 2019. Il look di Nuovo Ducato e' quello familiare e rassicurante di sempre, ma con una ulteriore evoluzione dello stile dinamico e elegante che si nota a partire dal design dei nuovi proiettori con tecnologia Full Led ad alte performance. I gruppi ottici sono divisi in tre parti, con la sezione inferiore dedicata al guida luce a led che evolve la "firma" luminosa caratteristica del Ducato. Come sempre con Ducato "lo stile incontra la funzionalita', infatti i tre gruppi hanno non solo un look tecnologico e moderno, ma forniscono il 30% in piu' di luminosita' rispetto ai classici fari alogeni. Infine la parte superiore e' dedicata all'indicatore di direzione, rinnovato anch'esso nello stile con guida luce a led con accensione a scorrimento, un effetto molto apprezzato e utilizzato tra le auto e per la prima volta introdotto in un veicolo commerciale. Il rinnovamento degli esterni coinvolge l'ampia calandra, ed i nuovi skidplates, che si aggiungono al nuovo ed iconico badge Fiat che sottolinea con orgoglio l'appartenenza al marchio italiano, per un veicolo prodotto nello stabilimento di Atessa. Per completare il lavoro compiuto sullo Stile, e' stato introdotto il nuovissimo colore di lancio Grigio Lanzarote, che sottolinea il carattere "avventuroso" del Nuovo Ducato ed e' dedicato in particolare ai clienti del settore ricreazionale. Passando agli interni, nella cabina e' stata attuata una vera "rivoluzione" volta a migliorare la qualita' della vita a bordo e la praticita' di utilizzo. il Keyless Entry and Go per aprire e chiudere le porte della cabina e del vano di carico e avviare il motore senza chiave, il freno di stazionamento elettrico per ridurre gli ingombri in cabina e facilitare gli spostamenti, il sedile passeggero "Eat and Work" che diventa un comodo spazio per lavorare o fare uno spuntino, il compartimento per ricaricare in modalita' Wireless i cellulari o ancora le doppie prese USB di tipo A e C, la presa di corrente ad alta tensione a 230 V, il parabrezza riscaldato con resistenze elettriche interne per un rapido sbrinamento del vetro. Il design rinnovato degli interni viene arricchito da una plancia ridisegnata, un volante e un pomello cambio nuovo, nuovi pannelli porta piu' funzionali e capienti e comando del climatizzatore automatico. Sedili dal look piu' moderno e con nuove imbottiture offrono piu' spazio e comodita', il nuovo servosterzo elettrico su tutta la gamma aggiunge precisione e maneggevolezza in ogni condizione di marcia ed in ogni condizione di carico, accoppiato con un volante dal diametro ridotto che accentua una guida automobilistica e ridefiniscono il concetto di comfort all'interno della nuova cabina del Ducato. Nuova anche la configurazione interamente digitale della strumentazione interna, grazie al Full Digital Cockpit in grado di restituire con immediatezza e chiarezza le informazioni e gli avvisi piu' utili per il viaggio, dalla navigazione 3D agli ausili alla guida, ed offre un elevatissimo grado di flessibilita' grazie alla riconfigurabilita' e alla interazione con il sistema di infotainment Uconnect, per adattarsi al meglio alle richieste del guidatore. A questo si aggiungono le nuove interfacce Uconnect con schermi fino a 10,1", un sistema di radionavigazione completo al top della categoria che incorpora mappe TomTom 3D e interfaccia Apple Car Play/Android Auto con sistema wireless, attraverso il quale e' possibile, con un semplice tocco, accedere ai controlli piu' importanti del veicolo. Completa l'offerta di nuove radio la UConnect 7" sempre con interfaccia wireless Apple Car Play/Android auto. In termini di Performance Nuovo Ducato rinnova completamente la gamma offrendo propulsori sviluppati secondo le normative Euro 6D-Final e ampliando la gamma disponibile con omologazione Heavy Duty. I nuovi motori diesel Multijet3, basati sulla nuova architettura H3 Power sviluppata da Stellantis per Fiat Professional, raggiungono la terza generazione. Un nome che evoca le tre peculiarita' che caratterizzano le nuove unita' propulsive: High Efficiency grazie al peso ridotto (a tutto beneficio della portata) e alla diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO2 fino a -7% rispetto al motore di generazione precedente, High Durability grazie all'affidabilita' fino a 300.000km assicurata da uno schema di design industriale e utilizzo di componenti specifici, High Comfort frutto di una maggiore elasticita' e minore rumorosita' rispetto alla generazione di motori precedenti. La gamma si articola tra quattro livelli di potenza e due trasmissioni, manuale a 6 marce disponibile per 120, 140, 160, 180 cavalli ed automatica con il sempre apprezzato cambio "9Speed" a 9 rapporti, disponibile sui livelli di potenza 140, 160 e 180 cavalli. Nuovo il cambio manuale a 6 marce per le potenze 120 e 140 cavalli che garantisce una migliore fluidita' di cambiata rispetto al precedente. La gamma Heavy Duty, a disposizione sui tre livelli di potenza piu' elevati, con cambio manuale ed automatico, completa l'offerta di motori disponibili, mantenendo la stessa coppia delle versioni light duty, gia' best in class con i 450 Nm del motore piu' potente. "One mission, one engine" con in tutto 13 combinazioni differenti di gamma per adattarsi al meglio alle specifiche mission. Per migliorare ulteriormente l'handling del mezzo, la tradizionale idroguida e' stata sostituita con una guida assistita elettricamente in grado di autoregolarsi, facilitando cosi' le operazioni di parcheggio, mentre la tradizionale architettura "all-forward" di Ducato continua a garantire la migliore capacita' di carico e il miglior raggio di sterzata della categoria e, piu' in generale, un maggior comfort dei passeggeri e una maggiore facilita' nelle operazioni di carico e scarico grazie anche alle sospensioni pneumatiche autolivellanti e alla soglia di carico regolabile. Il Nuovo Ducato rappresenta lo stato dell'arte per quanto riguarda la Connettivita'. La porta di accesso a questo mondo e' il sistema Uconnect che puo' essere arricchito a diversi livelli: grazie agli Uconnect Services e all'app FIAT sara' infatti possibile gestire e monitorare il proprio mezzo direttamente dai propri devices, ovunque e in qualsiasi momento. I servizi disponibili sono tantissimi, a partire da My Assistant, che garantisce sicurezza e assistenza durante i vari spostamenti, assicurando un supporto geolocalizzato in caso di incidente o guasto. Inoltre ogni mese prevede l'invio di un report sulle condizioni del Nuovo Ducato, con indicazioni su come prendersene cura al meglio. My Remote permette invece di interagire con il proprio mezzo anche a distanza, bloccando e sbloccando le porte, verificando la posizione, impostando degli avvisi per velocita', aree e fasce orarie. Inoltre, se si dispone di un assistente vocale, sara' possibile inviare indicazioni direttamente in vettura e ottenere informazioni sullo stato del mezzo con semplici richieste a voce. My Car e' il pacchetto di servizi dedicato a monitorare in qualsiasi momento lo stato di salute del proprio Ducato, come il livello di carburante, la pressione degli pneumatici, il contachilometri e per ricevere notifiche dirette su manutenzione o riparazione. Grazie a My Navigation si puo' raggiungere qualsiasi destinazione velocemente e senza stress, con informazioni sul traffico, meteo e autovelox in tempo reale. Inoltre grazie alla funzione "over the air", le mappe saranno sempre aggiornate, senza doversi recare in officina. My Wifi, con il servizio di Wi-Fi Hot spot, consente di collegare fino a 8 dispositivi e di usare i servizi di Amazon Alexa Voice Service a bordo, ad esempio per cercare e configurare una destinazione, ascoltare musica in streaming, o comunicare a distanza con soluzioni di domotica compatibili. Per essere avvisati in caso di tentato furto e ricevere assistenza in caso di veicolo rubato e' disponibile il pacchetto My Alert. Infine e' disponibile il tool My Fleet Manager pensato per semplificare la gestione delle flotte aziendali con la massima efficienza e sicurezza, grazie a strumenti avanzati per monitorare, pianificare e analizzare i propri veicoli, nonche' la suite di soluzioni di mobilita' offerte da "Free2Move" per i veicoli del Gruppo Stellantis. Con Leasys sara' possibile guidare il nuovo Ducato MY2021 in totale liberta' senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione del veicolo. Nessun limite alle possibilita' di scelta: il cliente potra' decidere quanta strada fare, quali servizi includere e se cambiano le esigenze di mobilita' potranno aggiungerne di nuovi in qualunque momento. Tutti i servizi pososno essere gestiti anche da smartphone, grazie all'app UMOVE dedicata. Il nuovo Ducato MY2021 sara' disponibile con la formula di noleggio a lungo termine Noleggio Chiaro Light. Noleggio Chiaro Light e' la formula che consente il noleggio a un canone competitivo con un set minimo di servizi: la copertura RCA, l'assistenza stradale e il servizio di infomobilita' I-Care. In piu', permette al cliente di avere un diritto di prelazione sull'acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. Noleggio Chiaro e' disponibile anche nella formula tradizionale, per chi desidera un pacchetto all-inclusive che comprende, in aggiunta, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le coperture furto, incendio e riparazione danni. Le soluzioni finanziarie FCA Bank per Ducato MY2021 FCA Bank e' al fianco del brand Fiat Professional fin dall'apertura ordini del nuovo Ducato Serie 8. Chi desidera ordinare sin da ora il nuovo modello della gamma potra' contare sull'ampia scelta di soluzioni finanziarie proposte da FCA Bank. Prima fra tutte il Leasing 4PRO ideale per chi cerca l'alternativa all'acquisto e per chi utilizza il veicolo per la propria attivita' professionale. Per il mese di luglio con anticipo zero e 59 canoni mensili da 279,50 € al mese*. Tra il ventaglio di offerte, FCA Bank mette a disposizione, oltre al leasing, anche il rateale tradizionale e il programma che permette al cliente di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire il veicolo acquistandone uno nuovo, tenerlo pagando la Rata Finale Residua oppure restituirlo. . ban/tvi/red 29-Giu-21 16:26