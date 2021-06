Euro2020: Viminale, più controlli. Gb ai tifosi: niente trasferta

ROMA - Potenziamento dei controlli agli aeroporti, alle stazioni e anche sulle principali arterie autostradali. Il Viminale, secondo quanto si apprende, sta lavorando ad un piano per rafforzare le verifiche in vista del quarto di finale degli Europei tra Inghilterra e Ucraina, che potrebbe portare sabato a Roma migliaia di tifosi.



L'ordinanza che prevede l'obbligo di tampone e la quarantena di 5 giorni per tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna, fanno inoltre notare fonti qualificate, "verrà fatta rispettare alla lettera" e "non saranno concesse deroghe".

Intanto il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi ad evitare la trasferta di Roma. All'indomani della vittoria sulla Germania, le autorità hanno voluto rafforzare il messaggio. "La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può", ha dichiarato oggi Anne Marie Trevelyan, sottosegretaria al Commercio