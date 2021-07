Covid, 882 nuovi casi e 21 decessi in 24 ore

ROMA - Prosegue, anche se lentamente, la crescita dei casi di Covid-19 in Italia. I nuovi positivi, secondo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, sono 882, in crescita di 106, cio' pero' a fronte di un numero superiore di tamponi processati, 188.474, determinando un tasso di positivita' che si attesta allo 0,46%. In lieve calo i decessi, 21 (-3). I guariti sono 1.941 mentre gli attualmente positivi scendono sotto i 50 mila, per l'esattezza sono 49.358, in flessione di 1.083. I guariti sono 1.941, mentre gli attualmente positivi scendono sotto i 50 mila, per l'esattezza sono 49.358, in flessione di 1.083. I ricoverati con sintomi sono 1.532, in flessione di 61; il calo riguarda anche le terapie intensive dove i degenti sono 229, con un saldo negativo sul dato ingressi/uscite di 18 e con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 47.597 persone. La regione con il maggior numero di casi e' la Sicilia (137), seguita da Lombardia (136) e Campania (107). Un solo caso in Molise e 2 in Valle d'Aosta. . tai/sat/red 01-Lug-21 17:41