Leasys "Electric Summer", un mese di offerte per la mobilita' elettrica

ROMA - Il noleggio auto, specie se ecosostenibile, e' una delle soluzioni ideali per quanti sognano un'estate all'insegna della liberta' e del rispetto dell'ambiente. Leasys sceglie di cavalcare l'onda della mobilita' elettrica e lancia la "Electric Summer", la nuova campagna promozionale dedicata al noleggio a lungo termine dei modelli elettrici e attiva fino al 31 luglio. La societa', brand Stellantis e controllata di FCA Bank, propone un mese di offerte green, con soluzioni pensate per qualsiasi meta e durata. Protagonisti della campagna sono Leasys Unlimited, il noleggio con chilometri e ricariche illimitati pensato per le lunghe percorrenze, e Leasys Miles, la formula pay per use adatta per un uso discontinuo dell'auto. In particolare, con la promozione attiva su Leasys Unlimited sara' possibile noleggiare una Peugeot e208 Active a 479 euro al mese per 36 mesi, senza alcun limite di percorrenza. Unlimited infatti racchiude in un'unica formula tutti i servizi necessari per vivere il noleggio senza pensieri, insieme a chilometri illimitati e ricariche presso i Leasys Mobility Store senza limiti. La seconda offerta riguarda Leasys Miles, il prodotto pay per use di noleggio a lungo termine eletto Prodotto dell'Anno 2021* nella categoria Servizi auto. Con questa promo si potra' guidare una Nuova Fiat 500 elettrica Action a 269 euro al mese, con un costo aggiuntivo di 0,18 € per ogni km percorso. In piu', i primi 1.000 km sono inclusi nel canone. Alle promozioni di "Electric Summer" si aggiungono tutti i vantaggi legati al noleggio sostenibile di Leasys: dall'accesso all'ampia rete di ricarica presso tutti i Leasys Mobility Store d'Italia al cavo per la ricarica domestica e pubblica, passando per l'E-Mobility Card, con la quale poter ricaricare il veicolo tramite la rete pubblica o, gratuitamente, presso i Mobility Store, individuabili grazie all'app Leasys UMove. . tvi/com 01-Lug-21 17:41