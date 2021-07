Per Volvo migliori vendite di sempre nel primo semestre

Nei primi sei mesi del 2021 Volvo Cars ha riportato il miglior risultato di sempre in termini di vendite del primo semestre: le auto vendute sono state 380.757 a livello globale, in aumento del 41% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento complessivo delle vendite e' stato trainato da una forte domanda in Cina, negli Stati Uniti e in Europa, tutte regioni caratterizzate da una crescita a due cifre rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, che ha risentito di condizioni di mercato influenzate dalla pandemia di Covid-19. Nel mese di giugno ha venduto globalmente 68.224 vetture, registrando un aumento dell'11% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi sei mesi del 2021, il numero di Volvo vendute online e' piu' che quintuplicato rispetto allo stesso periodo del 2020. L'aumento complessivo e' stato favorito da una maggiore domanda da parte dei clienti in concomitanza con un'offerta ampliata in un maggior numero di mercati. La gamma di modelli ricaricabili Recharge di Volvo Cars, con propulsore completamente elettrico o ibrido plug-in, e' risultata molto gradita ai clienti e ha rappresentato il 24,6% di tutte le Volvo vendute nel mondo nella prima meta' dell'anno. Rispetto al primo semestre del 2020, la quota dei modelli Recharge e' aumentata di quasi il 150%. Le vendite negli Stati Uniti hanno raggiunto un totale di 63.754 unita' nei primi sei mesi dell'anno, con un incremento del 47,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. La gamma SUV della Casa automobilistica, dominata da XC60, XC90 e XC40, ha continuato ad essere molto richiesta sul mercato statunitense, contribuendo alla crescita del volume per il periodo considerato. Nel mese di giugno, le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 18,0%, a 12.258 vetture. Le vendite in Cina hanno raggiunto le 95.252 unita' nel primo semestre del 2021, segnando un aumento del 44,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Le vendite per il mese di giugno sono arrivate a 16.680 auto, in rialzo del 10,4%. Nel primo semestre 2021, le vendite europee sono salite del 35,4% a 166.822 auto, rispetto allo stesso periodo del 2020, che era stato interessato dalla pandemia di Covid-19. L'incremento del periodo e' stato determinato principalmente dall'ottimo andamento delle vendite nel Regno Unito. A giugno, le vendite europee hanno chiuso a 28.695 unita', in aumento dell'1,3%. . tvi/com 02-Lug-21 18:50