Incidente sul Lago di Garda, De Corato: "Necessario il reato di omicidio nautico"

MILANO - L'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, rilancia l'introduzione, nel nostro codice penale, del reato di omicidio nautico.

"Immediatamente dopo la tragedia di Salò - ricorda l'assessore De Corato - avevo sollecitato il Governo e il Parlamento perché istituisse la pena di omicidio nautico al fine di equiparare le norme della navigazione a quelle previste per la circolazione stradale".

"Nel giorno in cui il tedesco 52enne alla guida dell'imbarcazione che ha travolto e ucciso i due italiani a Salò, sul Lago di Garda, poveri ragazzi si è costituito - continua l'assessore - bisogna portare al centro del dibattito parlamentare la discussione. Cominciando, magari, a discutere la proposta di legge depositata il 9 luglio del 2019".

"Nel mese di giugno - ricorda l'assessore - oltre alle due vittime del Garda dobbiamo ricordare anche il ragazzo che sul Lago di Como, a Tremezzo, è stato investito e ucciso da un altro natante con a bordo undici turisti. Gli incidenti in acqua possono accadere come anche in strada, ma la negligenza e l'imprudenza non possono avere due pesi e due misure in base a dove avviene l'evento".

"Il cittadino tedesco costituitosi - sottolinea l'assessore regionale - verrà accusato di omissione di soccorso e omicidio colposo. Se il sinistro fosse avvenuto su una normale strada, visto il tasso alcolemico, sarebbe stato giudicato per omicidio stradale".

"Mi auguro - conclude l'assessore De Corato - che non accadano più simili incidenti e che le Camere inizino a discutere il progetto di legge che giace da due anni in un cassetto e che appare, in queste settimane, quanto mai utile".