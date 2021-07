HYVIA, la nuova strada per la mobilita' a idrogeno

"HY" sta per idrogeno e "VIA" sta per strada: HYVIA apre una nuova strada per la mobilita' decarbonizzata, proponendo un ecosistema completo ed unico. L'idrogeno verde, ottenuto per elettrolisi dell'acqua, consente una mobilita' a zero emissioni di CO2 in fase di utilizzo, una maggiore autonomia e tempi di ricarica di pochi minuti. HYVIA proporra' la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno verde, in particolare, con stazioni di ricarica a idrogeno entro fine 2021, per soddisfare il piu' possibile le esigenze dei suoi clienti. Complementare alla mobilita' elettrica, HYVIA offrira', entro fine 2021, un'ampia gamma di veicoli commerciali leggeri a celle di combustibile: Master Van H2-TECH: grande furgone per il trasporto merci, con un volume utile di 12 m3 e un'autonomia fino a 500 km. Master Telaio Cabinato H2-TECH: grande furgone per il trasporto delle merci piu' voluminose, con un volume utile di 19 m3 e un'autonomia di circa 250 km. Master Citybus H2-TECH: minibus urbano per il trasporto di 15 persone, con un'autonomia di circa 300 km. Tutto questo ecosistema sara' associato a servizi di finanziamento e manutenzione. Basandosi sui punti forti e sulle competenze di due leader, il Gruppo Renault e Plug Power, HYVIA, che ha sede in Francia con quattro siti, assemblera' le celle a combustibile e le stazioni di ricarica a idrogeno nello stabilimento di Flins entro fine 2021. La sua offerta sara' disponibile in tutta Europa. "Per rispondere alle sfide della mobilita' a idrogeno, e' necessario proporre veicoli a celle di combustibile per tutti gli utilizzi intensivi, ma anche prendere in considerazione l'ecosistema nel suo complesso. HYVIA offre soluzioni di mobilita' chiavi in mano con la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno verde nonche' un'ampia gamma di veicoli commerciali. Soluzioni che rispondono alle nuove esigenze di aziende, grandi clienti, flotte ed enti pubblici, per intraprendere insieme la strada della transizione energetica" dichiara David Holderbach, Presidente di HYVI. . tvi/com 06-Lug-21 16:37