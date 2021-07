Mostre: a anno dalla morte omaggio foto-musicale a Morricone

MILANO - È una mostra fotografica ma anche musicale 'Nuovo cinema Morricone', il tributo che il Lecco Film Fest ha deciso di riservare al compositore che ha contribuito a rendere indimenticabili con la sua musica pellicole come Il buono, il brutto e il cattivo, Mission e appunto Nuovo Cinema Paradiso.

L’annuncio è di oggi a un anno esatto dalla sua morte. La mostra gratuita, che poi verrà portata in altre città della Lombardia, sarà visibile nel Chiostro della canonica di San Nicolò dal 15 luglio al 1 agosto (la seconda edizione del Film Fest si svolgerà invece dal 29 luglio al 1 agosto).

Divisa in sei sale, esattamente come un grande cinema, l'esposizione prende in esame tutti gli aspetti del lavoro di Morricone che ha scritto colonne sonore per oltre 500 fra film e serie tv, ma anche musica sacra e canzoni di successo come 'Se telefonandò. Si va da 'un fischio nel West’, con le indimenticabili collaborazioni con Sergio Leone, a 'Note da Oscar' (lui che è stato candidato cinque volte dal 1979 al 2001 senza mai vincerlo, per poi ricevere la statuetta alla carriera e conquistarlo nel 2016 con The Hateful Eight di Quentin Tarantino). E poi ancora 'Gli amici registi', 'Sapore di pop', 'La missione della musica' e 'Musica, maestro!», in un viaggio per immagini nella memoria dove alle fotografie si accompagnano le sue note.

La mostra è organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e ideata e realizzata dallo Studio Migual, è curata da Eugenio Arcidiacono (critico musicale, cinematografico e scrittore), Katia Del Savio (giornalista), Elena Gulminelli e Marco Micci (Studio Grafico Migual), con il sostegno di GE Homes.