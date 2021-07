Lombardia: approvata la mozione sulla carenza dei medici di base

MILANO - Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, con 64 voti favorevoli, 16 voti contrari e un astenuto, una mozione (primo firmatario Roberto Anelli, Lega), sulla carenza dei medici di base, che impegna la Giunta a farsi portavoce presso il governo, affinché si possano incrementare i finanziamenti per le borse di studio, aumentare la quota di assistiti per ogni medico (richiesta presentata dal M5s), semplificare l’accesso agli ambiti carenti di medici e rimodulare gli accessi alla facoltà di Medicina, tale da soddisfare le esigenze derivanti dalle attuali carenze.

Respinta, invece, con 33 voti contrari e 18 favorevoli, una mozione sullo stesso argomento del Partito Democratico, a prima firma di Samuele Astuti, che chiedeva, impegnando direttamente la Giunta Fontana e non il governo, un piano straordinario per sopperire alla carenza di medici di medicina generale. In particolare, nella mozione del Pd, si chiedeva di incrementare il numero delle borse di studio per il corso di formazione di medico di medicina generale, ad incentivare i medici di base a coprire gli ambiti territoriali carenti da almeno 12 mesi, a semplificare l’iter della scelta e revoca del medico di base e a prevedere le risorse necessarie da destinare alle Ats lombarde affinché possano assumere un contingente adeguato di giovani medici di medicina generale da impiegare sul territorio, «così da poter effettivamente creare un welfare di comunità e di prossimità».

Commenta Marco Degli Angeli, consigliere pentastellato di Regione Lombardia: “La Lombardia della Lega non ha fatto nulla per vent’anni, ora il problema della carenza di medici è un’emergenza. A una programmazione regionale, che si è dimostrata gravemente insufficiente, rispondiamo con una mozione la quale pone strumenti concreti, utili a superare il momento critico”. E poi: "Grazie al nostro atto si coinvolgeranno i medici di base, incentivandoli ad assumere più pazienti. È chiaro che l’aumento di numero dei pazienti per ogni medico dovrà essere temporaneo e solo per l’emergenza; non certo strutturale né dovrà fare da paravento all'inerzia dimostrata fino ad oggi dalle istituzioni. Andrà quindi adeguata la parte economica, con maggiori contributi e, finalmente, verranno predisposti strumenti funzionali al miglioramento dell’attività".