Libia, Di Maio "Ancora ostacoli per le elezioni"

ROMA - In Libia "molti sono ancora gli ostacoli verso la piena stabilizzazione. Rimane incerto l'effettivo svolgimento delle elezioni a fine anno". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in audizione davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. "La visita del Presidente Draghi in Libia lo scorso aprile e quelle in Italia del presidente Dabaiba e del presidente e al-Menfi sono la testimonianza dell'accresciuto impegno italiano. Io stesso sono stato più volte a Tripoli dall'insediamento del nuovo Governo e intendo tornare in Libia nelle prossime settimane", ha aggiunto il titolare della Farnesina, per il quale "la stabilizzazione duratura della Libia resta la priorità" ed "è indispensabile proseguire l'azione diplomatica". . sat/red 07-Lug-21 09:54