Mattarella a Wembley per finale Italia-Inghilterra

ROMA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale di calcio degli Europei a Wembley. Lo si apprende da fonti del Quirinale. Di fronte ci saranno l'Italia di Roberto Mancini e l'Inghilterra padrona di casa guidata dal ct Southgate. In tribuna autorità anche il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. "Domenica sarò a Londra a vedere la finale degli azzurri, sarà bellissimo e comunque vada quanto fatto da Mancini e i calciatori sarà una grandissima cosa" ha detto intervenuta a "Coffee Break" su La 7. "Il segreto di questa squadra e' l'unione, avere e lavorare in ambiente lavorativo sapientemente creato e credo che Mancini abbia fatto un ottimo lavoro. Non c'è un leader indiscusso in questa squadra, e forse e' proprio questo il segreto. Ognuno ha voglia di dare il proprio contributo e questo ha permesso che la squadra stia dando grandi soddisfazioni". . gm/red 08-Lug-21 10:53