Al via ordini online per la Ford Mustang Mach-E GT

Sono aperti gli ordini per la Ford Mustang Mach-E GT, ovvero la versione piu' entusiasmante del nuovo SUV completamente elettrico lanciato dall'azienda. La propulsione ha una coppia maggiore di qualsiasi altro veicolo da strada mai prodotto da Ford per i clienti europei e Mustang Mach-E GT e' l'auto a cinque posti dell'Ovale Blu con l'accelerazione piu' elevata: e' in grado di passare da 0 a 100 km/h (0-62 mph) in soli 3,7 secondi1. La trazione integrale a doppio motore con alimentazione elettrica, le avveniristiche sospensioni adattive MagneRide®2 e il sistema di frenata Brembo ad alte prestazioni consentono di unire una risposta da auto sportiva a un'estrema agilita'. La Mustang Mach-E GT vanta inoltre un'esclusiva calibrazione della trazione che, rispetto alle altre varianti a trazione integrale del modello, impegna una percentuale maggiore della coppia a livello dell'asse posteriore. La nuova modalita' di guida Untamed Plus3 e' progettata per aiutare il pilota a mantenere il giusto equilibrio tra coppia e potenza, al fine di garantire un tempo di giro coerente in pista e regolare simultaneamente trazione e controllo della stabilita' per rendere l'esperienza di guida piu' emozionante, quando le normative e le condizioni lo consentono. Il modello vanta caratteristiche premium, tra cui sedili sportivi Ford Performance, cerchi in lega da 20 pollici di serie, carrozzeria dalla linea esclusiva nei colori Cyber Orange e Grabber Blue, che fanno emergere il design potente ed elegante del SUV senza rinunciare all'inconfondibile impronta dell'auto sportiva piu' venduta al mondo. "La Mustang Mach-E GT mette in campo tutta la potenza della trazione interamente elettrica per accrescere il piacere di guida," ha dichiarato Geert van Noyen, manager, Vehicle Dynamics, Ford of Europe. "Questo e' un SUV a cinque posti sofisticato e con specifiche esclusive, che unisce l'accelerazione di una supercar alla sostenibilita' di un modello a emissioni zero: una combinazione che era solo un sogno quando ho iniziato la mia carriera di progettista, 30 anni fa," Dotata di batteria extended range da 88 kWh (utilizzabili) di serie, la Mustang Mach-E GT consente a chi ama la guida sportiva di affidarsi senza riserve a un veicolo elettrico al 100%, con un'autonomia fino a 500 km WLTP4 tra una ricarica e l'altra. La possibilita' di ricaricare con una potenza fino a 150 kW consente di ottenere una media di 97 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica e di passare dal 10% all'80% della capacita' della batteria nel giro di 45 minuti circa. 5 L'accelerazione della Mustang Mach-E GT a cinque porte e cinque posti, in grado di competere con quella delle cosiddette supercar, mettera' in mostra tutta la sua potenza questo fine settimana sul famoso percorso in salita del Goodwood Festival of Speed, nel West Sussex (Regno Unito). La Mustang Mach-E GT garantisce la piu' inebriante esperienza di guida mai provata finora su un veicolo Ford interamente elettrico. Due motori a corrente alternata azionano le ruote anteriori e posteriori per una potenza combinata di 487 CV e una coppia senza precedenti, pari a 860 Nm6, ovvero quasi il 15% in piu' rispetto all'esclusiva supercar a prestazioni ultra-elevate Ford GT. L'innovativo motore sincrono a magnete permanente montato posteriormente e raffreddato a olio raggiunge la coppia di picco in 0,5 secondi, mentre il motore montato anteriormente del sistema di trazione integrale fornisce trazione, coppia e potenza aggiuntiva alle ruote anteriori per garantire un'accelerazione continua e una risposta in curva di livello superiore. Il sistema di propulsione e' configurato per spostare progressivamente la distribuzione della coppia sull'asse posteriore quando il guidatore passa dalla modalita' di guida Whisper, alla modalita' Active e, infine, alla modalita' Untamed, regolando i parametri di guida per trovare un equilibrio tra un SUV intuitivo a trazione prevalentemente anteriore e una coupe' sportiva a trazione prevalentemente posteriore Chi si mette alla guida di una Mustang Mach-E GT avra' anche il piacere di scoprire l'esclusiva modalita' di guida Untamed Plus. Oltre allo sterzo migliorato, alla risposta ancora piu' immediata dell'acceleratore, alle sospensioni rinforzate, alla simulazione della scalata delle marce e al sound degli interni migliorato che caratterizzano la modalita' Untamed, nella modalita' Plus il sistema calibra la propulsione per garantire una coppia e una potenza costanti in quei tratti della pista che impongono ripetutamente l'esigenza di una potenza elevata. Questa impostazione regola inoltre i comandi di trazione e stabilita' per ridurre gli interventi necessari e agevolare chi ama mettersi alla prova in pista. Le sospensioni adattive MagneRide di serie sono state specificamente messe a punto per soddisfare le aspettative dei clienti sulle strade europee. Il sistema controlla elettronicamente il fluido magnetoreologico all'interno degli ammortizzatori per reagire in tempo reale alle condizioni variabili del manto stradale ed e' in grado di orientare il veicolo a seconda della modalita' di guida selezionata. Anche le specifiche di sistema di frenata e pneumatici della Mustang Mach-E GT sono uniche. Per gli pneumatici 245/45/R20 e' stata appositamente selezionata una mescola estiva Pirelli di livello superiore in grado di integrare alla perfezione le prestazioni di trazione integrale e potenza supplementare del veicolo, mentre i dischi ventilati Brembo dei freni anteriori sono i piu' grandi mai montati su un modello Mustang Mach-E, con ben 385 mm di diametro. "Puntavamo a sviluppare una Mustang Mach-E GT in grado di competere con le iconiche coupe' sportive Mustang in termini di esperienza di guida, e ci siamo riusciti," ha affermato van Noyen. "Unendo la tecnologia di trazione integrale, le sospensioni MagneRide®, il baricentro naturalmente basso, che deriva dalla scelta di posizionare la batteria sotto il pianale e l'eccezionale aderenza degli pneumatici, siamo riusciti a garantire un controllo e un'agilita' notevoli per un veicolo di queste dimensioni", Lo stile ricercato della Mustang Mach-E GT e' reso ancora piu' superlativo dalle specifiche premium di serie, che permettono ai clienti dell'Ovale Blu di godersi fino in fondo il piacere di guidare un veicolo interamente elettrico e perfezionato sotto ogni aspetto. Oltre agli esclusivi colori degli esterni, Grabber Blue e Cyber Orange, il nuovo modello e' caratterizzato da passaruota in tinta con la carrozzeria, una particolare griglia in policarbonato con effetto tridimensionale nella tonalita' Dark Matter Grey e uno speciale design del paraurti anteriore con spoiler e prese d'aria. Disponibili solo per il modello Mustang Mach-E GT, i cerchi in lega da 20 pollici hanno una superficie macchinata con incavi in nero brillante; tra gli altri dettagli esterni citiamo il tetto nel colore Shadow Black, gli specchietti retrovisori nella nuance Pillar Black e le pinze dei freni che spiccano grazie al rosso della tonalita' Colorado Red. Nell'abitacolo, spazioso ed ergonomico, un touch screen full HD da 15,5 pollici supporta SYNC, l'avveniristico sistema di comunicazione e intrattenimento targato Ford, capace di apprendere le abitudini di chi e' al volante. I sedili imbottiti Ford Performance sono progettati per offrire supporto alla schiena nelle fasi piu' intense della guida e sono rifiniti in morbida similpelle come il volante. Il comfort e' garantito anche dal Sound System B&O a 10 altoparlanti e dal meccanismo di azionamento del portellone tramite movimento del piede che facilita l'accesso al bagagliaio posteriore da 402 litri; completa il tutto il tetto panoramico disponibile come optional. La Mustang Mach-E GT e' inoltre dotata di tecnologie avanzate di ausilio alla guida per garantire viaggi rilassanti, compreso il Cruise Control (controllo adattivo della velocita' di crociera) con Stop & Go e Lane Centring, il sistema di mantenimento della corsia con Blind Spot Assist (monitoraggio della zona d'ombra),9 Active Park Assist (sistema di parcheggio semiautomatico)9 e Pre-Collision Assist con Auto Emergency Braking (rilevamento di pedoni e ciclisti con frenata automatica). I clienti potranno appoggiarsi alla rete FordPass Charging Network, la rete di ricarica leader del settore che offre un accesso integrato e senza soluzione di continuita' alla ricarica in tutta Europa, per garantire la massima tranquillita' quando si e' in viaggio. "Il lancio della Mustang Mach-E e' stato un grande traguardo lungo il percorso che ci portera' a offrire, entro il 2024, solo veicoli passeggeri interamente elettrici o ibridi ricaricabili: l'accoglienza e' stata incredibile, con record di vendite e premi in tutta Europa," ha affermato This Woelpern, general manager, Imports, Ford of Europe. "La Mustang Mach-E GT alzera' ancora di piu' l'asticella dell'entusiasmo e aprira' le porte a una nuova era, interamente elettrica, in cui l'esperienza di Ford si concretizzera' dando vita ad auto e SUV comodi e pratici senza rinunciare al piacere della guida'. E' ora possibile ordinare la Mustang Mach-E GT, con consegna a partire dagli ultimi mesi dell'anno. . tvi/com 09-Lug-21 17:05