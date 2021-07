Con la nuova Classe C sulle strade di Hypermaremma

Si torna a viaggiare alla scoperta dei luoghi piu' affascinanti del Bel Paese, un viaggio che per Mercedes-Benz Italia parte da Hypermaremma, affascinante progetto artistico che ormai da tre anni ha scelto uno dei territori piu' significativi della Toscana per un'esposizione diffusa di installazioni che rendono magico e suggestivo il territorio. A fare da guida a turisti e appassionati nei luoghi coinvolti dal progetto e' la nuova Classe C, protagonista di un intenso calendario di tour che si susseguiranno per tutta l'estate, dai primi giorni di luglio a fine agosto. "C'e' da sempre un legame molto stretto che unisce Mercedes e il mondo dell'arte contemporanea", ha sottolineato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. "Altrettanto forti sono i valori che uniscono questo progetto e la nuova Classe C. Entrambi, infatti, sono ambasciatori di innovazione, sostenibilita' e armonia che da una parte si manifestano attraverso la forma piu' espressiva e avanguardista dell'arte e dall'altra con il design e l'eccellenza tecnologica che definiscono la nostra 'Baby Benz'." L'edizione 2021 di Hypermaremma e' incentrata su grandi interventi in grado di ridisegnare il paesaggio maremmano, con l'intento di restituire allo spettatore un nuovo e inaspettato punto di vista. Una costellazione di opere e installazioni 'site specific' sono al centro di questa nuova edizione che fa della vastita' del territorio coinvolto e dell'eccezionalita' dei luoghi prescelti la sua forza principale. Un programma che si sviluppa su un'ampia porzione di territorio maremmano: da Vulci fino ai vigneti di Scansano, passando per la baia di Talamone, la Laguna di Orbetello, l'Oasi WWF di Burano e altri luoghi d'eccezione. . tvi/com 09-Lug-21 17:12