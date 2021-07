Covid, 1.390 nuovi casi e 25 decessi in 24 ore

ROMA - Numeri stabili in Italia sulla diffusione del Covid-19. I nuovi contagiati che emergono dalla lettura del quotidiano bollettino del ministero della Salute, sono 1.390 (-4) e cio' a fronte di un numero di tamponi effettuati superiore alle 24 ore precedenti, 196.922. Dato che fa decrescere leggermente il tasso di positivita' allo 0,70%. A crescere sono pero' i decessi, 25 (+13). I guariti sono 1.434, mentre gli attuali positivi scendono di 73 registrando un numero complessivo di 41.496. Prosegue l'allentamento della pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati sono 1.167 (-30), mentre in terapia intensiva si trovano 169 degenti (-11) con 8 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare attualmente si trovano 40.060 persone. Per quanto riguarda il contagio nelle regioni, il numero piu' elevato di casi si registra in Lombardia (230), a seguire Campania (226) e Sicilia (201). . tai/sat/red 09-Lug-21 17:54